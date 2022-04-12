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Fenerbahçe Göztepe maçı, her iki takım için de kritik bir önem arz edecek. Matematiksel olarak şampiyonluk ve ligde kalma şansı bulunan iki takım, 3 puan için büyük bir savaş verecek. Peki, heyecan dolu geçmesi beklenen Fenerbahçe Göztepe maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte, o detaylar

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Süper Lig'in 33'üncü Hafta mücadelesinde Göztepe, Fenerbahçe'ye konuk olacak. 16 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak mücadelenin biletlerinin 13 Nisan Çarşamba günü itibariyle satışa çıkması bekleniyor.

ARDA GÜLER'E İLK 11 YOLÜ GÖZÜKTÜ



İrfan Can Kahvecinin Göztepe maçında cezalı olmasının yanı sıra Mesut Özil'in kadro dışı sürecinin devam etmesiyle birlikte genç oyuncu Arda Gülere Göztepe karşısında ilk 11 şansı doğdu. Özellikle İsmail Kartalın gelmesiyle birlikte daha fazla süre almaya başlayan ve aldığı dakikaları olumlu değerlendiren, sarı-lacivertli taraftarların her maçta tezahüratlarda bulunduğu Arda Gülerin Göztepe karşısında sahaya ilk 11de çıkması bekleniyor.