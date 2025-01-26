Fenerbahçe, Göztepe karşısında seriyi sürdürme peşinde! Şampiyon Oranlar Misli'de

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe ile karşılaşacak.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek, Serkan Çimen ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak.

HEDEF 4'TE 4

Son puan kaybını Eyüpspor karşısında yaşayan sarı-lacivertliler, sonrasında Hatayspor, Konyaspor ve Adana Demirspor maçlarını kazanarak zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, Göztepe karşısında da galibiyet alarak puan farkını 6'ya düşürmeyi hedefliyor.

SON YENİLGİ GALATASARAY'A

Bu sezonun flaş takımlarından olan ve ligin ilk yarısında Fenerbahçe'den puan alan Göztepe, Kadıköy'de kazanması halinde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak. İzmir ekibi, Süper Lig'deki son yenilgisini Galatasaray deplasmanında almıştı.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Djiku, Yusuf, Osayi Samuel, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz, Dzeko

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray, Nielsen, Dennis, Miroshi, Silva, Matsuki, Tijanic, Juan

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Fenerbahçe, Göztepe ile oynadığı son 4 Süper Lig maçının 3’ünde puan kaybetti.

- İki ekip arasında oynanan son 5 maçın 3’ünde penaltı kararı çıktı.

- Fenerbahçe’nin oynadığı son 5 maçın 4’ü “2.5 Üst” bitti.

- Göztepe, oynadığı son 5 maçın 4’ünde ilk yarıları önde kapattı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Bu maçta kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de yüksek oran farkıyla oynayabilirsiniz. Mücadelede ev sahibi ekip Fenerbahçe'nin kazanırı 1.35 oranla gösterilirken beraberliğin oranı 4.50 ile dikkat çekiyor. Konuk takım Göztepe'nin galibiyetine ise 5.87 oran veriliyor.

MİSLİ YAZARI SAFA CAN KONUKSEVER’İN YORUMU

Haftanın sonucu en çok merak edilen maçı belki de... Fenerbahçe hafta içinde çok zorlu bir Lyon maçı oynadı. Avrupa'da gidişat pek parlak değil. Ancak ligde kesinlikle takılmamaları gerekiyor. Oyun olarak bence hala problemli Sarı-Lacivertliler. Göztepe ise sezonun flaş takımlarından. Özellikle Romulo performansıyla fark yaratıyor. Taha ve Doğan sakatlıkları nedeniyle yok. Hem Fenerbahçe hem de Göztepe bu maçta skor üretecektir.

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