Fenerbahçe, Göztepe ile lige 'merhaba' diyor!

Feyenoord karşılaşmaları nedeniyle ilk hafta maçı ertelenen Fenerbahçe, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu bugün Göztepe deplasmanında açıyor. Saat 21.30’da başlayacak maçta Yasin Kol düdük çalacak. Açılışı 3 puan ile yapmak isteyen sarı lacivertlilerde Diego Carlos, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Emre Mor ve Mimovic, İzmir’e götürülmedi.

Sahasındaki Alanya maçının ertelenmesiyle sezona İzmir’de merhaba diyecek olan Kanarya dış sahada oynadığı açılış maçlarında zorlanıyor. Son 10 maçın sadece 3’ünü kazanan F.Bahçe 7 karşılaşmada ise 4 mağlubiyet, 3 beraberlik yaşadı.