×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe görüşmelere başladı! Galatasaray'a çalım, rekor transfer

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Transfer#Can Uzun
Fenerbahçe görüşmelere başladı Galatasaraya çalım, rekor transfer
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 07:43

Fenerbahçe, transfer sezonunun sona ermesine sayılı günler kala Galatasaray'ın da peşinde olduğu milli yıldız için düğmeye bastı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Talisca ile yolları ayırmaya hazırlanan Kanarya, onun yerini sürpriz bir isimler doldurmak istiyor: Can Uzun...

Fenerbahçe görüşmelere başladı Galatasaraya çalım, rekor transfer

TRANSFER ÇALIMI

Fenerbahçe bu hamleyle hem çok yetenekli genç bir Türk yıldızı kadrosuna katmak hem de Galatasaray’a büyük bir çalım atmayı hedefliyor.

Fenerbahçe görüşmelere başladı Galatasaraya çalım, rekor transfer

RAFA LEAO'YA CEVAP

Aslan’ın, bir dönem Fenerbahçe’nin de gündemine gelen Leao’yu transferi büyük ses getirdi. Sarı-Lacivertliler de şimdi, Galatasaray’ın uzun süre peşinde koşup alamadığı Can’la bombayı patlatmak istiyor.

Haberin Devamı

Fenerbahçe görüşmelere başladı Galatasaraya çalım, rekor transfer

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı-Lacivertli yönetimin, Frankfurt ile ilk teması kurup görüşmelere başladığı öğrenildi. Alman ekibinin tavrına göre 20 yaşındaki Milli yıldız için resmi görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe görüşmelere başladı Galatasaraya çalım, rekor transfer

REKOR KIRILACAK

A Milli Takım formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Can Uzun, geçen sezondan beri Galatasaray'la anılıyordu. Cim Bom çok yaklaşmasına rağmen bu transferi bitiremedi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan yıldız isim Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olabilir. Devler Ligi vizesi alan Kanarya'da başkan Aziz Yıldırım kesenin ağzını açmış durumda.

Gözden KaçmasınFenerbahçeden Şampiyonlar Ligi transferleri Hedef 2 yıldızFenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi transferleri! Hedef 2 yıldızHaberi görüntüle

Fenerbahçe görüşmelere başladı Galatasaraya çalım, rekor transfer

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Transfer#Can Uzun

BAKMADAN GEÇME!