Fenerbahçe görüşmelere başladı! Galatasaray'a çalım, rekor transfer

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Talisca ile yolları ayırmaya hazırlanan Kanarya, onun yerini sürpriz bir isimler doldurmak istiyor: Can Uzun...

TRANSFER ÇALIMI

Fenerbahçe bu hamleyle hem çok yetenekli genç bir Türk yıldızı kadrosuna katmak hem de Galatasaray’a büyük bir çalım atmayı hedefliyor.

RAFA LEAO'YA CEVAP

Aslan’ın, bir dönem Fenerbahçe’nin de gündemine gelen Leao’yu transferi büyük ses getirdi. Sarı-Lacivertliler de şimdi, Galatasaray’ın uzun süre peşinde koşup alamadığı Can’la bombayı patlatmak istiyor.

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GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sarı-Lacivertli yönetimin, Frankfurt ile ilk teması kurup görüşmelere başladığı öğrenildi. Alman ekibinin tavrına göre 20 yaşındaki Milli yıldız için resmi görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.

REKOR KIRILACAK

A Milli Takım formasıyla 2026 FIFA Dünya Kupası'nda boy gösteren Can Uzun, geçen sezondan beri Galatasaray'la anılıyordu. Cim Bom çok yaklaşmasına rağmen bu transferi bitiremedi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan yıldız isim Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olabilir. Devler Ligi vizesi alan Kanarya'da başkan Aziz Yıldırım kesenin ağzını açmış durumda.