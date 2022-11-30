Fenerbahçe gönülleri fethetti! Jorge Jesus'un başlattığı uygulama, birçok kişinin yarasını sardı

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Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem de Avrupa’da yoluna devam eden Fenerbahçe alkışlanacak bir harekete imza attı. Güzel bir hava yakalayan futbolcular, sahada sergiledikleri bol gollü futbolla taraftarları mutlu ederlerken, saha dışında da ihtiyaç sahiplerine yaptıkları yardımlarla gönülleri fethettiler. Sezon başında Jesus’un uygulamaya koyduğu disiplin ve antrenman cezalarından biriken paraları futbolcular ve teknik heyet ceplerinden katkı vererek arttırdı. Ve bu paralar 4 ayrı dilimde ihtiyaç sahiplerine iletildi.

Cezalar birçok kişinin yarasını sardı

Bir futbolcunun takım otobüsüne geç kalması, futbolcuda yağ ve kilo oranında fazlalık, antrenmana geç kalma, malzeme unutmak, antrenmanda bir hareketi yapamamak Portekizli teknik adamın talimatıyla hep cezaya tabi. Bu tür cezalarla antrenmanlar hem disiplinli hem de eğlenceli hale getirilirken, toplanan paralar maaşlarından da katkı vererek hasta çocukların tedavisine, ihtiyaç sahibi köy çocuklarına veya toplumu sarsan olayların mağdurlarına destek oluyorlar.

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Bartın’daki aileler de unutulmadı

Disiplin cezalarıyla geniş bir yardım bütçesi yaratan Jorge Jesus ve futbolcular ilk olarak önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yardım desteği gönderdiler. Daha sonra kanser hastası bir çocuğun tedavisini üstlenen ekip, bu sefer Bartın da yaşanan maden faciasında 28 şehit madencinin evlerine yardım göndermek için el ele verdiler. Sarı lacivertliler son olarak da Batman’ın Göze İlköğretim okulu, Beşiri Dayılar İlkokulu, Kütüklü İlkokulu, Beşiri Uğurca İlkokulu köy okullarına destek yaptı.

Sırada Ağrı’nın köy okulları var

Teknik heyet ve futbolcuların yeni hedefi önümüzdeki hafta Ağrı’nın köy okullarına destek yollamak. Sarı lacivertliler yaptıkları yardım çalışmasını dün öğlen saatlerine kadar titizlikle gizledi. Taa ki Jorge Jesus sosyal medya hesaplarından ‘Oyuncularımla gurur duyuyorum’ paylaşımı ile tüm Türkiye öğrenene kadar. Ardından da Mert Hakan Yandaş, Altay Bayındır ve diğer futbolcular paylaşımlar yaparak bu yardım etkinliğinin örnek olması adına gururla paylaştılar.

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KANARYA MiNiK ÖĞRENCiLERiN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çeken F.Bahçe birçok öğrencinin yüzünü güldürdü. Jesus ve futbolcular Öğretmenler Günü’nde de “Anadolu’da YÜZ kızımız olacak, Cumhuriyet’in izinde, yarınlara güvenle bakan” projesiyle Anadolu’da 100 kız öğrenciye Cumhuriyet bursu verileceğini açıklamıştı.

iŞTE CEZAYA TABi HAREKETLER

· Takım otobüsüne geç kalmak...

· Oyuncunun yağ ve kilo oranında fazlalık...

· Antrenmana geç kalmak...

· Malzeme unutmak...

· Antrenmanda bir hareketi yapamamak...