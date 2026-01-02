Fenerbahçe golcü transferinde ters köşe yapabilir!

Haberin Devamı

Fenerbahçe bugün Türkiye’de resmen başlayacak ara transferde önce Samsunspor’dan renklerine kattığı Anthony Musaba ile kontrat yapacak. Sarı lacivertlilerde yönetim Musaba’nın ardından yeni yılın en flaş hamlesini yapmak için gol noktasına odaklanacak.

LİSTEDE 4 YILDIZ ÖNE ÇIKIYOR

Fenerbahçe için golcü transferinde Atletico Madrid’den Alexander Sörloth, Barcelona’dan Robert Lewandowski, Milan’dan Christopher Nkunku ve Roma’dan Romelu Lukaku isimleri ön plana çıkıyor.

OPERASYON GİZLİLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Ancak bu konuda çalışmalarını çok titiz ve gizli yürüten başkan Sadettin Saran, futbol şube sorumlusu Ertan Torunoğulları ve sportif direktör Devin Özek’in hiç umulmayan bir ismi de takıma kazandırabilir.

GİDECEK OYUNCULAR DA NETLEŞECEK

Transfer teklifi gelen Fred, Oosterwolde, Oğuz Aydın’ın yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Becao’nun geleceklerinin ve takımdan ayrılması beklenen En-Nesyri ve Szymanski’nin yol haritalarının da yeni yılın ilk haftasından itibaren netleşmesi bekleniyor.