Fenerbahçe gol beklentisinden en kötü 10'da!

LigleriN ne zaman başlayacağı belirsizliğini koruyor. Haftanın güzel gollerini bekliyor, topun ağlarla buluştuğu anların coşkusunu özlüyoruz. Eski maçlar, unutulmaz goller, efsanelerin belgeselleri derken sinyal veren benzin ibresi gibi futbol özlemimizi bir çizgi yukarıya taşıyoruz. Hele bu sezon Süper Lig’de futbol kalitemiz düşük ama heyecanımız büyük! Şampiyonluk ve ligde kalma yarışı nefes nefese. Trabzonspor ile Başakşehir 53’er puanla zirvenin ikilisi. Beşiktaş bir mucizeye imza atmazsa, üç büyüklerin yarıştaki tek temsilcisi G.Saray 50 puanla 3. sırada. 49 puanla 4. sıradaki Sivasspor yakın takipte. “Kalan 8 haftada ipi kim göğüsleyecek?” sorusunun adrenalini bünyemizde.

SARI LACİVERTLİLER 10 GOL GERİ KALMIŞ

Gol beklentisi değeri xG, OPTA’nın ‘önceki yıllarda atılmış 300 bin şutu analiz edip, çekilen şutların gol olma ihtimalini hesaplamasıyla’ hayata geçti. ‘Girilen pozisyonların zorluk derecesini dikkate alarak bir maçta kaç gol atılmasının beklendiği’ verisi çıkarılıyor. Dolayısıyla maçlar ilerledikçe takımın xG değeriyle ortaya çıkan muhtemel gol sayısıyla, gerçekte attığı gol sayısını kıyas şansı oluyor. Sözün özü, OPTA Türkiye Şefi Barış Gerçeker’in deyimiyle “Oradan 100 kere vursa anca biri gol olur” dediğiniz golleri ölçmek için bir metot. Süper Lig’de bu sezonun tablosu enteresan. OPTA’nın gol beklentisi hesaplama yöntemine göre ligin en çok gol atan takımı F.Bahçe olmalıydı. 56.03 xG değerine sahip sarı kanaryaların atabildikleri gol sayısı 46. Yani attıkları şutların filelerle buluşma ihtimaline göre “10 gol geride” kalmış durumdalar. Tabii ki vuruş becerisi, rakip kaleci faktörü ve hatta şans da önemli etken ancak bir de kalelerinde 26 maçta 34 gol gördüklerini düşünürseniz puan tablosunda şampiyonluktan kopan ve 40 puanla 7. sırada olan bir F.Bahçe görmek sürpriz olmuyor.

TRABZONSPOR BEKLENTİLERİN ÇOK ÜZERİNE ÇIKTI

Zirve adayları içersinde hem futbol kalitesiyle, hem de attıkları/yedikleri gollerle futbolseverlere en çok keyif veren Trabzonspor’da ise tablo olumlu yönde. Gol beklentisi(xG) değeri 52.61 iken attıkları gol ise 59! Yani beklentiden 6 gol fazla atmayı başarmışlar. Süper Lig’de Başakşehir’in “0.52” olarak gözüken “+” değerini önemli bir fark gibi gözetmezsek xG değerinin üzerinde gol atabilen sadece Trabzonspor var. Bu sezon merak edilen takımların başında ise G.Saray geliyor. 28 Aralık ile 1 Mart arasındaki 8 maçlık galibiyet serisinin öncesinde sıkıntılı bir şampiyonluk adayı izliyorduk. Seri öncesindeki 16 maçta sadece 6 galibiyet alan, 5 maçta gol dahi bulamayan G.Saray, xG değerinde 47.76 ile 5. sırada yer alıyor. 47.76 gol beklentisine sahipler ama attıkları sayı 44. Süreç olarak Falcao’nun sakatlığı önemli etkendi ancak belki de xG farkının negatif olarak daha da büyümesini Adem Büyük’ün gösterdiği form engelledi.

3 TAKIM BİRE BİR SAYILARI TUTTURMAYI BAŞARDI

xG hesaplamasında ligin en dengeli 3 takımı Başakşehir, Sivasspor ve Gaziantep FK. Gol beklentisi değerlerini neredeyse bire bir gol sayılarına yansıtmış durumdalar. F.Bahçe’nin (-10)’luk farkının ardından gol beklentisinin çok altında kalan diğer 3 takım Ç.Rizespor (-8.90), Konyaspor (-8.70) ve Antalyaspor (-8.21) olarak dikkat çekiyor.

SÖRLOTH VE STANCU ZİRVEDE

Oyuncu bazında incelediğimizde de karşımıza verim ve bitiricilik başarısı olarak Sorloth ve Stancu’nun çıktığını görüyoruz. Alanyaspor’un başarısında önemli pay sahibi Papiss Cisse, xG değeri olarak zirvede ancak atması gereken sayıdan 5 gol geride kalmış gözüküyor. Gol ve xG değerlerinde farklar olsa da ilk 10’da 3 Başakşehirli oyuncu olması Okan Buruk’un hem oyun vizyonunun hem de puan tablosunda neden 2. sırada olduğunun bir kanıtı.

AVRUPA'DA EN ÇARPICI TAKIM BORUSSIA DORTMUND

5 büyük lige baktığımızda “en çarpıcı xG farkı” Bundesliga temsilcisi Dortmund’da karşımıza çıkıyor. 47.67 xG değeri olmasına rağmen 68 gol atmayı başararak hanelerine +20 yazdırmış durumdalar. Elbette ki 20 yaşındaki genç yıldız Erling Haaland’ın ocakta kadroya dahil olmasının ardından 8 maçta 27 gol atmalarının (maç başı ortalama 3.38) etkisi büyük. Barça’sız bir zirve listesi tabii ki düşünülemez. 48.22 xG değerine sahipler ama filelere bıraktıkları gol sayısı 63. Gol beklentisi sıralamasındaki sürpriz ise Serie A’nın bu sezonki keyif sembolü Cagliari. 41 golü olan takımın xG değeri ise sadece 29.46! Yani beklentilerin 11 gol üzerinde atmayı başarmışlar.

Avrupa’da 116 takım arasında xG değerinin çok üzerinde gol atanlar listesinde 13. sırada Trabzonspor’u görüyoruz.

Avrupa’da 6 Lig içersinde, gol beklentisinin çok altında gol atanlar listesinde ne yazık ki Süper Lig başrolde! Son 10’da 5 takımımız (Kayseri, Antalya, Konya, Ç.Rize ve F.Bahçe) yer alırken Fenerbahçe 116 takım arasında 112. sırada bulunuyor.