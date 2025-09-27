Fenerbahçe, Gökhan Gönül’ü gönderiyor! Sadettin Saran’dan Tedesco öncesi ilk hamle ve Aykut Kocaman planı

Haberin Devamı

Fenerbahçe’de teknik heyette sürpriz bir gelişme yaşandı. Domenico Tedesco’nun yardımcısı olarak göreve getirilen Gökhan Gönül ile yollar ayrılıyor.

Sarı-lacivertlilerin başına Jose Mourinho’nun ardından getirilen Domenico Tedesco’yu kulübe kazandıran isim eski başkan Ali Koç olmuştu. Ancak yeni başkan Sadettin Saran, futbol yapılanmasında farklı bir rota çiziyor.

SARAN’IN PLANI: AYKUT KOCAMAN VE VOLKAN DEMİREL

Kulislerde konuşulanlara göre Sadettin Saran, teknik direktörlük için Aykut Kocaman’ı, futbol yönetimi için ise Volkan Demirel’i düşünüyor. Yönetim katındaki bu hareketlilik, Tedesco ve ekibiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco'nun yardımcılığını kulübün eski futbolcusu Gökhan Gönül'ün üstleneceğini açıklanmıştı.

Sarı-lacivertli ekip, Domenico Tedesco'nun yardımcısının Gökhan Gönül olduğunu şu ifadelerle duyurmuştu:

"Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.

2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki kaptanlarımızdan Gökhan Gönül yapacaktır."

TEDESCO SINIFTA KALDI

Tedesco, Fenerbahçe başında toplamda 4 maça çıkarken 1 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Tedesco, 1.67 puan ortalamasıyla sarı lacivertlilerin hedefinin çok uzağında kaldı.

ALİ KOÇ BÖYLE AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, Tedesco ile ilgili şu sözleri sarf etmişti:

"Yaptığımız analizlere, çalışılan kadrolara baktığımız zaman ortak bir futbol aklıyla yaptığımız değerlendirme sonucunda Tedesco'yu göreve getirmeye karar verdik. Veriyle desteklenerek alınan bu kararın her iki taraf için de fırsat olacağına ve bu sezonu şampiyon tamamlayacağımıza inancımız tamdır."

ANTALYA MAÇI KRİTİK

Fenerbahçe, Süper Lig'de Pazar günü evinde Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20:00'de başlayacak.