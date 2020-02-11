MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçına doğru
GeriFutbol Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçına doğru
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 15:04,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçına doğru

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçına doğru

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak GMG Kırklarelispor'un taraftarları, karşılaşmayı izlemek için otobüslerle yola çıktı.

Şevket Dingiloğlu Parkı önünde toplanan yaklaşık 800 taraftar, "Geliyor Kırklar", "Şampiyon Kırklar", "Kupa bizim" şeklinde tezahüratlar yaptı.

Taraftarlardan Özcan Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taraftar olarak çok heyecanlı olduklarını söyledi.

Skorun ne olacağının hiç önemli olmadığını dile getiren Bayraktar, "Biz bu mutluluğu yaşattığı için Kırklarelispor'a teşekkür ediyoruz. Televizyonda izliyordum ama yakından Fenerbahçe gibi büyük bir camiayı izleme fırsatı verdiği için herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Taraftar Halit Özalp ise takımlarını en iyi şekilde desteklemek için İstanbul'a gittiklerini belirtti.

Grup daha sonra otobüslere binerek İstanbul'a hareket etti.

Zidane ve Bale'in Real formasıyla Şampiyonlar Ligi finalinde attıkları benzer müthiş iki golü izliyoruz...

Fenerbahçe-GMG Kırklarelispor maçına doğru

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle