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Fenerbahçe Glasgow Rangers maçının hazırlıklarına başladı

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#Fenerbahçe#Rangers#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe Glasgow Rangers maçının hazırlıklarına başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 17:15

UEFA Avrupa Ligi'nde Glasggow Rangers ile karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıkların başladı.

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FenerbahçeUEFA Avrupa Ligi'nde 6 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'ı konuk edeceği son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmasıyla başladı.

Sarı-lacivertli futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Onvo Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla noktaladı.

Fenerbahçe, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

 

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#Fenerbahçe#Rangers#UEFA Avrupa Ligi

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