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Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçının hakemi Alejandro Hernandez oldu

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#Fenerbahçe#Rangers#UEFA Avrupa Ligi
Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçının hakemi Alejandro Hernandez oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2025 13:02

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Glasgow Rangers ile oynayacağı müsabakaya, Alejandro Hernandez atandı.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers arasında 6 Mart Perşembe günü oynanacak ilk maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

UEFA'da yer alan bilgilendirmeye göre Ülker Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak.

Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.

 

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#Fenerbahçe#Rangers#UEFA Avrupa Ligi

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