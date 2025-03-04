Fenerbahçe-Glasgow Rangers maçının hakemi Alejandro Hernandez oldu

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers arasında 6 Mart Perşembe günü oynanacak ilk maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
UEFA'da yer alan bilgilendirmeye göre Ülker Stadı'nda, saat 20.45'te başlayacak müsabakada Hernandez'in yardımcılıklarını vatandaşları Jose Naranjo ile Guadalupe Porras Ayuso, üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Jose Luis Munuera yapacak.
Mücadelede Cesar Soto Grado VAR, Valentin Gomez AVAR olarak görev alacak.