Fenerbahçe Glasgow Rangers maçı hazırlıklarına devam etti

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Fenerbahçe Futbol Takımı, 13 Mart Perşembe günü deplasmanda İskoçya'nın Rangers takımıyla yapacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Rangers maçının hazırlıklarını tamamlayacak.