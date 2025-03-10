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Fenerbahçe Glasgow Rangers maçı hazırlıklarına devam etti

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Jose Mourinho
Fenerbahçe Glasgow Rangers maçı hazırlıklarına devam etti
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 15:14

Fenerbahçe, 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 13 Mart Perşembe günü İskoçya temsilcisi Rangers'a konuk olacak Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. İdman, sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, 11 Mart Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

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#Fenerbahçe#UEFA Avrupa Ligi#Jose Mourinho

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