Fenerbahçe - Giresunspor sonrası Jorge Jesus'a eleştiri! "Anlamak mümkün değil..."

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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Giresunspor kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Giresunspor 2-1'lik skorla kazandı.

Mücadelenin 19. dakikada Valencia'nın penaltı golüyle öne geçen Fenerbahçe'de 40. dakikada Pedro kırmızı kart gördü. Giresunspor, 71 ve 83. dakikalarda Sainz ile iki gol bularak geri dönüşü gerçekleştirdi ve sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte 5 maçlık galibiyet serisi sona eren ve 8 karşılaşma sonrası yenilgi yüzü gören Fenerbahçe, 29 puanda kaldı. Giresunspor'un puanı ise 15 oldu.

GALATASARAY SONRASI BİR İLK

Giresunspor'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'de Şubat 2020'den (vs Galatasaray) bu yana ilk kez kırmızı kart gördüğü bir iç saha maçından mağlup ayrıldı (4G 2B). Sarı lacivertliler ayrıca bu sezon ilk kez açılış golünü attığı bir Süper Lig maçında yenildi.

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Öte yandan Giresunspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda mağlup etti (2-1). Bu sezon Süper Lig'deki dört galibiyetini de İstanbul takımlarına karşı alan Giresunspor, lig tarihinde bir sezondaki en yüksek sayısına ulaştı.

ENNER VALENCIA SERİYE BAĞLADI

Bu sezon Süper Lig'deki altıncı penaltı golünü Giresunspor'a atan Enner Valencia, bu şekilde ligdeki diğer 18 takımın tamamından daha fazla gol sevinci yaşadı.

KARİYER REKORU KIRDI

Sarı lacivertli formayla bu sezon Süper Lig'de 13. golünü kaydeden Ekvatorlu yıldız kariyerinin en golcü lig sezonunu yaşadı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇEBİLİR

Çubuklu formayla 90 maça çıkan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, Giresunspor'a attığı golle Fenerbahçe formasıyla 41. kez ağları sarsmayı başardı. Valencia, 10 kez daha topu filelere göndermesi durumunda Fenerbahçe tarihinin en çok gol atan ilk 10 futbolcusu arasına girecek.

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Yorgunluk ve bazı oyuncuların form düşüklüğü yaşaması doğal.

Fenerbahçe geçen haftaki Sivasspor maçının benzer senaryosuyla dün de yüzleşmek durumunda kaldı. Bu yenilginin tabii ki temel nedeni uzun süre 1 kişi eksik oynamak. Ancak yine de 11’e 11 oynanan bölümde de Ferdi Kadıoğlu haricinde dün tüm oyuncularda dinamizm eksik idi. Giresunspor ise Sivasspor’a oranla daha sabırlı oynadı ve topu doğru kullandı. 2 gole imza atan Borja Sainz, gerçekten de kaliteli bir futbolcu ve dünkü karşılaşmada sahanın en iyisiydi.

SOLDAN HiÇ ETKiLi OLAMADI

Fenerbahçe maç boyunca kendi sol kanadından hiç etkili olamadı. Alioski hücuma yeterli katkıyı veremezken Diego Rossi’yi oyunda hiç göremedik. Jorge Jesus, hafta içi maç olmamasına rağmen takımın dinamosu Miguel Crespo’yu neden yedek soyundurdu? Bunu anlamak mümkün değil. Maç boyunca akıcı bir pas ritmi de yakalayamayan sarı lacivertlilerin fiziğe ve tempoya dayalı futbolundaki biraz düşüş sahaya olumsuz yansıyor.

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Dün sonradan oyuna dahil olanlar Crespo dışında etkili olamazken Jesus’un 1 kişi eksik oynamasına rağmen 3 puana yönelik hamleler yaptığını gördük.

OFANSiF HAMLELER YETMEDi

Mevcut koşullarda aslında 1 puan da lider için kötü sonuç olmayacaktı. Ancak ofansif hamleler etki etmedi ve hatta orta alan değişikliklerden sonra zayıfladı. Şayet Giresunspor takımı biraz daha sakin ve akılcı olsa Fenerbahçe’nin 2-1’den sonra bıraktığı geniş alanlarda net pozisyonlar bulabilirdi.

SERDAR AZiZ’DEN 2 HATA 2 GOL

Bu sezon şu ana kadar hemen hemen hiç bireysel hata yapmayan Serdar Aziz, dün iki golde de ciddi hatalarıyla mağlubiyeti getirdi. Özellikle ikinci golde kaleci Altay Bayındır’a pas vermek varken dönmeye çalışması ve topu kaybetmesinin faturası ağır oldu.

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Yoğun maç takvimi, yorgunluk ve bazı oyuncuların form düşüklüğü doğal. Uzun bir dünya kupası arası var. Bakalım Jorge Jesus’un takımı son 2 maç haricindeki yüksek temposunu ara sonrasında tekrar yakalayabilecek mi? Dün sabırlı oynayan ve iyi mücadele ederek 3 puanı alan Giresunspor da alkışı fazlasıyla hak etti.

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Jesus’un ikinci yarıdaki değişiklikleri oyun felsefesinin kanıtıydı.

Giresun’un düne kadar aldığı 3 galibiyetin de İstanbul takımlarına karşı (Kasımpaşa, Galatasaray, İstanbulspor) olması gerçekten enteresan bir istatistik. Rotasyonlarına alışık olduğumuz Jesus, Sivas maçının 11’inden 3 farklı isimle oyuna başladı. En ilginci Crespo’nun kulübede olmasıydı. Ama bu tür sürprizlere herkesi alıştıran Jesus’un bu tercihleri artık yadırganmıyor. Fenerbahçe her zamanki gibi maça baskılı oyunla başladı ve henüz 51. saniyede gole yaklaştı. Sarı lacivertliler ilk 15 dakikada baskılı oyununu rakibine kabul ettirmeye çalışırken Giresunspor’un 16. dakikada kaçırdığı bir gol var ki, inanılmaz! Sergio’nun pas vermekten ziyade kaleye vurmayı tercih etmesi Giresunspor’u golden etti. Akabinde 18. dakikada Ferdi’nin beş kişiyi geçerek slalom yaptığı pozisyonda Fenerbahçe penaltı kazandı ve 13. golünü atarak kariyer rekorunu kıran Valencia takımını 1-0 öne geçirdi. 40. dakikada Pedro, 13. dakikada gördüğü sarı kartın benzerini ikinci kez görerek takımını 10 kişi bıraktı. Çevre kontrolü eksikliği ve kontrolsüz hareket pahalı pahalıya mal oldu Pedro adına.

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PEREZ KANDIRMAYA ÇALIŞTI

Şunu söylemeden gecemeyeceğim; bu pozisyon tamam sarı kart ama Perez’in sanki yüzüne darbe gelmiş gibi hareket yapması var ki şaşırtıcı. Buna benzer kandırmaya yönelik hareketlere dur demek gerekiyor. İlk yarının yıldızı kesinlikle Ferdi olurken en çok dikkat çeken istatistik tam 20 faul olmasıydı.

ACELECi VE PANiK HALiNDE

Fenerbahçe'nin 10 kişi kalmasından dolayı ikinci yarı dengeler değişti. Üzerine yorgunluk eklenince, Giresun doğal olarak gelmeye başladı Fenerbahçe kalesine. Bunun farkına varan Jesus, Rossi ve Zajc’ın yerlerine Crespo ve Osayi’yi alırken Ferdi’yi sola çekti, Osayi’yi de sağda oynattı.

AYNI SENARYO FARKLI FiNAL

Giresun’un üst üste pozisyon ürettiği dakikalarda Serdar Aziz’in ‘al da at’ dercesine yaptığı asisti Sainz affetmedi. Bu golden sonra Jesus, Serdar Dursun ve Emre Mor’u oyuna alıp forveti ikiledi. Tabii bu aynı zamanda bir riskti. Jesus’un felsefesi paralelinde ‘riskin azı çoğu olmaz’ dercesine yapılan değişikliklerdi. Ve bu risk Serdar Aziz’in anlık panikle yaptığı hatayla Giresunspor’un ikinci golünü getirdi. Bu golün ardından aceleci ve panik halde bir Fenerbahçe vardı sahada. Aaro’yu çıkartıp Arda’yı alması ‘ya hep ya hiç’ hamlesi idi. Sonuç itibari ile Jesus galibiyet için ne kadar risk alsa da bunun sonunu getiremedi ve Fenerbahçe sahasında ilk yenilgisini aldı.