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Fenerbahçe Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Giresunspor maçı canlı yayın bilgisi

#Fenerbahçe#Giresunspor#Süper Lig
Fenerbahçe Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak Fenerbahçe Giresunspor maçı canlı yayın bilgisi

Fenerbahçe Giresunspor maçı heyecanı Süper Lig'in 6. haftasında yaşanacak. Sarı Lacivertli ekip Ülker Stadı'nda bu akşam GZT Giresunspor'u ağırlayacak.Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan Fenerbahçe Giresunspor'u yenerek 3 puan almak istiyor. Giresunspor ise zorlu deplasmandan galip ayrılmak için çaba gösterecek. İki takımın kozlarını paylaşacağı Fenerbahçe Giresunspor maçı canlı yayınla ekranlara gelecek. Peki, Fenerbahçe Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte, Fenerbahçe Giresunspor maçı canlı yayın bilgisi

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında GZT Giresunspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. 

Giresunspor'u konuk ettiği hiçbir Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe, bu karşılaşmaların tamamında rakibinin fileleri havalandırdı. Fenerbahçe ile oynadığı 12 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Giresunspor, sarı-lacivertlilere karşı son galibiyetini Aralık 1972'de aldı.

Süper Lig'de oynadığı son altı maçın sadece birini kaybeden Fenerbahçe, tek mağlubiyetini son karşılaşmada Başakşehir'den aldı. Sarı-lacivertlilerin Vitor Pereira yönetiminde üst üste iki lig maçından puansız ayrıldığı bir süreç bulunmuyor. Giresunspor, Eskişehirspor'dan bu yana bir Süper Lig sezonunun ilk altı maçında da gol atamayan ilk takım olabilir. Lig tarihinde sadece üç ekip bir sezona 6+ maçlık suskunlukla başladı.

FENERBAHÇE GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

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Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

 Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son 18 maçı kaybetmeyen Fenerbahçe, son yedi karşılaşmadan da galip ayrıldı. İstanbul takımlarına konuk olduğu 23 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Giresunspor, tek galibiyetini 3+ gol atabildiği tek karşılaşmada Galatasaray'ı mağlup ederek aldı. Süper Lig’in ilk beş haftasında 74 dakika skor dezavantajıyla oynayan Fenerbahçe, bu sürenin tamamını son maçta Başakşehir FK karşısında geçirdi. Giresunspor ise ligin bu sürecinde skor avantajı yakalayamayan iki ekipten biri konumunda.

Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Süper Lig’de ilk 11 çıktığı son 10 maçta 11 golde pay sahibi oldu. Ekvadorlu forvet, bu süreçte lige o sezon yükselen takımlara rakip olduğu iki karşılaşmada üç gole katkı sağladı.

Süper Lig’in ilk beş haftasında en fazla şut çeken iki Giresunspor oyuncusundan biri olan Hamidou Traore, bu şutların tamamını ceza sahası dışından kaydetti ve sadece birinde isabet bulabildi. Fenerbahçe’nin başında iç sahada görev yaptığı 19 Süper Lig maçında yenilgi almayan Vitor Pereira, lig tarihinde sarı-lacivertlilere çıktığı ilk 20 iç saha karşılaşmasını mağlubiyetsiz geçen üçüncü yabancı çalıştırcı olabilir.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında yarın GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir'e karşı alan sarı-lacivertliler, Giresunspor'u yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, GZT Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

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Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara başlayan Miha Zajc ile Serdar Dursun'un da kadroda olması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyebilecek.

İKİ TAKIM 13. KEZ KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe ile GZT Giresunspor, yarınki karşılaşmayla Süper Lig'de 13. kez birbirlerine rakip olacak.

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İki takım arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin attığı 17 gole, Giresunspor 7 golle karşılık verdi.

Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

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#Fenerbahçe#Giresunspor#Süper Lig