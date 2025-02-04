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Fenerbahçe 'geri dönüşlerin' takımı oldu!

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#Fenerbahçe#Mourinho#Dzeko
Fenerbahçe geri dönüşlerin takımı oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 13:34

Ligde 21 maç sonunda 51 puan toplayan Fenerbahçe, son 4 maçın 3'ünde "geri dönüş" yapmayı başardı ve zirve mücadelesini sürdürdü.

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2-0 geriye düştüğü Çaykur Rizespor maçından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçının 3'ünü geriden gelerek kazandı.

Karadeniz temsilcisi karşısında 6 ve 13. dakikalarda yediği gollerle karşılaşmada 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, 45+8. ve 79. dakikalarda Dzeko ve 89. dakikada En-Nesyri'nin golleriyle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

Lige verilen aranın ardından ilk maçında Atakaş Hatayspor'u konuk eden ve maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın ardından üst üste 2 hafta deplasmanda boy gösterdi.

Tümosan Konyaspor karşısında 25. saniyede geriye düşen Fenerbahçe, kulüp tarihinin en erken golünü kalesinde görürken ilk yarısı 2-2 sona eren maçtan 3-2 galibiyetle ayrıldı.

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Mourinho'nun ekibi, sonraki lig mücadelesinde Adana Demirspor'u rakip sahada 4-0'la geçerken ligde 7 maç aradan sonra kalesinde gol görmedi.

SON 3 RESMİ MAÇTA GERİYE DÜŞTÜ

Adana Demirspor müsabakasının ardından 2'si lig, 1'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 3 resmi müsabakaya çıkan Fenerbahçe bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Ligde Göztepe ve Çaykur Rizespor, UEFA Avrupa Ligi'nde de Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşan Fenerbahçe, bu 3 maçta da geriye düşen taraf oldu.

İzmir ekibi Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın'ın golleriyle 3-2 galip geldi.

Midtjylland deplasmanında 27. dakikada geriye düşen ancak En-Nesyri'nin golüyle ilk yarıyı 1-1 eşitlikle bitiren Fenerbahçe, ikinci yarıda Dzeko'nun golüyle öne geçti ama 86. dakikada kalesindeki gole engel olamayarak sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe ve Midtjylland maçlarında geriye düşmesine rağmen mağlup olmayan Fenerbahçe, ligdeki son maçında Çaykur Rizespor'u ilk yarıda 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışının içinde kaldı.

"3-2"LİK GALİBİYETLER

Ligdeki son 4 maçın 3'ünden 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların hepsinde geriye düştü.

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Son haftalarda ilk golleri yediği karşılaşmaları çevirmeyi başaran sarı-lacivertliler, ilk 17 haftalık periyodun ardından yeniden başlayan lig mücadelesinde 5 haftayı kayıpsız kapattı ve puanını 51'e yükselterek zirve yarışından kopmadı.

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#Fenerbahçe#Mourinho#Dzeko

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