Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan: Bu karanlık sadece Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin karanlığı

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Fenerbahçe Televizyonu’na telefonla bağlanan Burak Çağlan Kızılhan, bu saldırının faillerinin bir gün bile kaybetmeden ortaya çıkarılması gerektiğine vurgu yaparken; ‘Bu karanlık sadece Fenerbahçe’nin değil, Türkiye’nin, toplumumuzun maruz kaldığı bir karanlıktır.’ dedi.

Burak Çağlan Kızılhan, konu ile ilgili şöyle konuştu:

“Ekranları başında bizleri izleyen tüm üyelerimize, taraftarlarımıza selamlarımı ve sevgilerimi ileterek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün, sizlerin de bahsetmiş olduğu gibi bizim için kulüp tarihimiz açısından dönüm noktası olan günlerden biridir. Fenerbahçe’nin adalet beklediği elim olaylar zincirinin en ağır olanıdır. 3 Temmuz, 12 Mayıs, 4 Nisan; hepsi birbirinin parçası niteliğindedir. 39 kişinin canına kast edilen, bu insanların ölümü için yapılan 4 Nisan saldırısının failleri bir gün bile kaybetmeden ortaya çıkarılmalıdır. Ortada karanlık bir olay, aydınlanamayan bir gün var. Ancak bu karanlık sadece Fenerbahçe’nin değil, Türkiye’nin, toplumumuzun maruz kaldığı bir karanlıktır. Toplumun vicdanı bu konuda daha fazla yaralanmamalıdır. Oradaki 39 kişinin suçu Fenerbahçe formasını, armasını taşımaksa bu konu, bu armayı kalbinde taşıyan milyonları ilgilendirir. Bakın bu olay için, durumun vahametini anlatmak için ‘bu adaletsizliği, bu vicdansızlığı bir yangından daha çabuk önlemeliydik’ dedik. Şans eseri ölümden kurtulan 39 can! Peki, ya tam tersi olsaydı? Öyle bir durumda ülkemizin yaşayacağı korkunç olayları düşünebiliyor muyuz? Toplumumuzun yaşayacaklarını? Ya dünya gündemindeki yansımasını veya tarihe yazılacakları? Öyle bir durumda yaşanılacakların hesabını kim, nasıl verecekti? Bu sebeple bugün ilgili herkesten bu soruları sorup, yanıtlarını düşünmelerini bekliyoruz. Zaten o zaman bu konuyu sonuca bağlamak için değil, 7 yılın bir gününün bile geç olduğunu daha iyi, çok daha iyi anlayacaklardır. Bugün bu olay yaşanmadı diye buna yeltenenlerin cezasız kalması kabul edilemez. İşte Fenerbahçe bunu kesinlikle kabul etmiyor. Üyelerimizden derneklerimize, sporcularımızdan profesyonellerimize ve tabii ki tüm taraftarlarımızla hepimiz aynı noktadayız. Biz, Fenerbahçe Spor Kulübü olarak artık bu konunun sonuçlanmasını, faillerin bulunmasını ve gereken cezaları almalarını istiyoruz ve bekliyoruz.

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Son olarak ülkemizin iç huzuruna kast edilen bu korkunç olayı yapmaya kalkanların kesinlikle sokakta özgürce gezmelerini kabul etmiyoruz."