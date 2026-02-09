Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında Oğulcan Ülgün'den Fair-Play örneği!

Güncelleme Tarihi:
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Kadıköy'de oynanan mücadelenin 41. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan Ülgün, karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kalmasından ötürü kaleye gitmek yerine oyunu durdurdu.
Bu hareketin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Oğulcan Ülgün'ü alkışladı.
