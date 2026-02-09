×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında Oğulcan Ülgün'den Fair-Play örneği!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Gençlerbirliği#Oğulcan Ülgün
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında Oğulcan Ülgünden Fair-Play örneği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2026 21:03

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan maçta Fair-Play'lik bir pozisyon yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

Kadıköy'de oynanan mücadelenin 41. dakikasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan Ülgün, karşı karşıya kalacağı pozisyonda rakibi Mert Müldür'ün yerde kalmasından ötürü kaleye gitmek yerine oyunu durdurdu.

Bu hareketin ardından Fenerbahçeli taraftarlar, Oğulcan Ülgün'ü alkışladı.

