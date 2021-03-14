Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında Erol Bulut'un kararı olay oldu! Mesut Özil'den sonra Pelkas ve İrfan Can...

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu Süper Lig'in 30. hafta maçında teknik direktör Erol Bulut'un kararları dikkat çekti.

Ligde 29. haftada oynanan Konyaspor maçında rakibiyle çarpışan ve kısa süreli bilinç yaşayan Dimitrios Pelkas, Gençlerbirliği karşısında mücadeleye 11'de başladı.

Mesut Özil transferinden sonra kanatta oynaması beklenen ancak bu sebeple performansında düşüş yaşanmasında endişelenen Pelkas için Erol Bulut'un verdiği karar gündem oldu.

MESUT'UN YOKLUĞUNDA DA KANATTA BAŞLADI

Yunan oyuncu, Mesut Özil'in yokluğuna karşın Gençlerbirliği karşılaşmasına sol kanatta görev yaparak başladı. İlk 25 dakikada Pelkas'ın bu pozisyonda görev alması, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Yıldız futbolcu, sonrasında forvet arkası bölgesine geçerken Fenerbahçe, 35. dakikada Novak ile öne geçti.

Ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar, devre arasında kadroya katılan İrfan Can Kahveci'nin maça yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

Fenerbahçe'de bu sezon 30 maçta forma giyen Pelkas, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.











CANER ERKİN YEDEK BEKLEDİ

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundu.

Teknik heyetin kararıyla bir süre takımdan ayrı kalan Caner, hafta içinde tekrar takımla çalışmalara başlamıştı.

GUSTAVO 1,5 AY SONRA 11'DE

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, yaklaşık 1,5 ay sonra ilk 11'de görev aldı.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan 33 yaşındaki oyuncu, ligde 5 maçı kaçırmıştı.

Sakatlığının ardından ilk olarak geçen hafta İttifak Holding Konyaspor maçının son bölümünde oynayan Luiz Gustavo, Gençlerbirliği mücadelesine ise ilk 11'de başladı.