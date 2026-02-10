Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı sonrasında TFF'ye çağrı: 'Hemen ödüllendirilmeli!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Fenerbahçe, 3-1'lik galibiyetle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 16. dakikada penaltıdan Anderson Talisca, 27. ve 33. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü ise 55. dakikada Sekou Koita'dan geldi.

KEREM, 8 MAÇLIK SUSKUNLUĞUNU DUBLE YAPARAK BOZDU

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, ligde 8 maçlık suskunluğunu bozdu.

Son olarak 4-2 kazandıkları Kayserispor müsabakasında gol atan Kerem, 8 maçın ardından Gençlerbirliği karşısında 2 gol buldu.

Kerem, ligdeki gol sayısını 3'e yükseltirken, toplamda ise 8'inci sayısına ulaştı.

Haberin Devamı

KANTE, 62 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante, Gençlerbirliği karşısında 62 dakika sahada kaldı.

İlk maçında performansıyla beğeni toplayan 34 yaşındaki oyuncu, 62. dakikada yerini İsmail Yüksek'e bıraktı.

Kante oyundan çıkarken tribünler uzun süre Fransız oyuncuyu alkışladı.

OĞULCAN ÜLGÜN'DEN ÖRNEK DAVRANIŞ

Karşılaşmanın 41. dakikasında Gençlerbirliği atağında Mert Müldür ceza sahası önünde yerde kalırken, o noktada topla buluşan Oğulcan Ülgün, ceza sahasına girmek üzereyken topu bırakıp Mert Müldür'ün tedavi olmasını sağladı.

Ülgün'ün bu hareketi sonrasında bütün tribünler 27 yaşındaki futbolcuyu alkışlarken, Fenerbahçeli futbolcular da Ülgün'ü hareketinden dolayı tebrik etti.

UĞUR MELEKE VE MEHMET AYAN'DAN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyeti ve Oğulcan Ülgün'ün fair-play örneği hareketini Hürriyet yazarları Uğur Meleke ile Mehmet Ayan bugün kaleme aldıkları köşe yazılarında değerlendirdi. İşte o yazılar;

Haberin Devamı

UĞUR MELEKE: AHLAKA DAİR NE VARSA FUTBOLDAN ÖĞRENDİM!

2025 senesinde Türkiye’de ‘suça sürüklenen çocuk’ sayısı 186 bin 256 olarak gerçekleşmiş. TÜİK verilerine göre son 10 yılda yüzde 17 artmış ‘suça sürüklenen çocuk’ sayısı.

Yine İçişleri Bakanlığı’nın resmi kayıtlarına göre, çocukların karıştığı suçlar arasında kasten yaralamada yüzde 68, cinsel olaylarda yüzde 64, uyuşturucu vakalarında yüzde 144 artış var. En dikkat çekici artışsa maalesef çocukların kullanıldığı organize suçlarda. Bu olaylarda kullanılan çocuk sayısı %236 yükselmiş.

Çocukların neden daha fazla yaralamaya, cinsel veya örgütlü suça karıştığını hepimiz biliyoruz. İzledikleri filmler, diziler, dinledikleri müzikler, oynadıkları bilgisayar oyunları suçu ve suçluyu yüceltiyor. Suçlu maalesef cezalandırılmıyor, bilakis takdir görüyor. Futbol sahası da, hem gençlerin çok fazla izlediği, örnek aldığı, hem de kabahatin/haksızlığın/kurnazlığın en çok sergilendiği alanlardan biri.

Haberin Devamı

Yurt sathında stadyumları esir alan küfür/hakaret dili, vur-kır-parçala-kazan kültürü maalesef her geçen yıl güçleniyor. Kulüp yöneticileri cahilleşiyor, medya fütursuzlaşıyor, kurnazlık yüceltiliyor, ahlak zayıflık olarak addediliyor.

Gençlerbirlikli futbolcu Oğulcan, rakibi Mert’in yerde olduğunu görüp oyunu durdurduğunda işte son dönemde sokakları esir alan o ‘ahlaksız ahlakçılık’ büyük bir darbe aldı dün. Öncelikle kongre üyesi olduğum kulübüm Gençlerbirliği’nden, sonra da TFF Başkanı’ndan ricam, Oğulcan Ülgün’ü bu onurlu davranışından dolayı hemen ödüllendirmeleri.

Albert Camus “hayata ve ahlaka dair ne varsa futboldan öğrendim” demişti öyle değil mi? “Zira top, hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi”

Haberin Devamı

Eğer bugün ahlaklıyı ödüllendirip, ahlaksızı cezalandırmazsak, etiği yüceltip suçu lanetlemezsek çok daha kötü bir gelecek bekliyor hepimizi. Eğer çocukların daha fazla yaralamayla, cinsel saldırıyla, örgütlü suçlarla anılmasını istemiyorsak onlara doğru örnekler oluşturmak zorundayız. Futbol camiasından ricam, Oğulcan gibi şahane bir rol modeli hep birlikte yüceltmek. Onurlandırmak. Örnek göstermek. Ve sayılarını artırmak...

MEHMET AYAN: VİRTÜÖZ ASENSIO BÖYLE İSTEDİ!

Fenerbahçe “kültürel 9” takımıdır. Ben Selçuk Yula’ya yetiştim. Öncesinde Cemil Turan için “Hem 9 hem 10” büyük yıldız derlerdi babalarımız. Hasan Vezir, Hooijdonk, Tanju Çolak, Keneth Andersson kültürel 9’a tam uyan oyuncular. Gol kralı olsalar dahi ne Aykut Kocaman oturur, ne Bülent Uygun, ne Valencia bu tanıma... Sadece oyuncu değil, Hasan Vezir gibi 1 yıl dahi kalsalar, külttür onlar. Her halleriyle...

Haberin Devamı

Yakın dönemde Fenerbahçe, tarihi ve kültürel 9 eksikliği çekti. Kulüp yönetimi ve teknik kadro bir türlü o “esvapta” oyuncuya doğru yelkenleri açamadılar. Tedesco da o rüzgara kapıldı. Sorumluluk onda. Talisca’dan 9 olur mu? Kuşkuluyum! Dün gece ölçü mü bilemem!

Penaltı tartışmalı olsa da sıklet farkı açıktı. O ana kadar da Alkaralar, rakibine çok alan/zaman bırakmamışlardı. Golle düğüm çözüldü. Ankara temsilcisinin Fenerbahçe’ye reaksiyonu ne ilk dakikada mümkündü, ne 45 artı 2’de.. Maçın skoru belli olmuş bölümlerinde başlardaki direnciyle top oynamaya çalışsa da Ankara ekibi kazanmaysa söz konusu olan; galip netti.

KEREM BÜYÜK İŞLER YAPMALI

Asensio bir virtüöz. Hocanın ne gerekçe ile olursa olsun, onsuz oyuna başlamasını hiç anlayamayacağım kadar büyük bir lider. Kerem’e yaptığı asist ile pasta lezzetinde oyununa krema ilave etti.

Milli oyuncunun çabasından eminim. Vicdani kanaatim yeni formasının değerini vermek için çalıştığından yana. Ancak kulübün ona yatırımı, Gençlerbirliği maçını kurtarsın diye değildir. Kerem, bu tip maçlarda daha büyük işlerinin kostümlü provalarını yapmalı.

OĞULCAN’LAR ÇOĞALMALI

62 dakikalık Kante performansı normal karşılanmalı. Etkili göründüğü dilimler olsa da takıma ısınması zaman ister. İkinci gol öncesi Asensio’ya verdiği rakibi güç durumda bırakan pasını not ettik tabii. Ve maçın önemli notuyla bitirmeli...

Rakibi Mert Müldür’ün yerde kaldığını görünce net gol pozisyonunu devam ettirmeyerek topu bırakan Oğulcan Ülgün... Bu çağda lazım adamlardansın. Önemli mi bilemem ama benim saflığım bunu salık veriyor.