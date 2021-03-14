Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 3 maçlık yenilmezlik serisine yenisini eklemenin peşinde olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 58 puan ve averajla 3. sırada giriyor.

Hafta içi teknik direktör Mehmet Altıparmak'la yollarını ayıran Gençlerbirliği, 21 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

Fenerbahçe - Gençlerbirliği saat kaçta, hangi kanalda?



14 Mart Pazar günü yani bugün Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'de 5 eksik



Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti, bu maçta forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra sarı kart cezalısı Enner Valencia da Gençlerbirliği mücadelesinde kadroda yer alamayacak.

4 oyuncu sınırda



Fenerbahçe'de 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertli ekipte Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci ve Caner Erkin sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş deplasmanında yer almayacak.

Diğer yandan sarı kart sınırındaki Sinan Gümüş ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer alamayacak.