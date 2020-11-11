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GeriFutbol Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 22:47 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

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Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken, gribal enfeksiyon geçiren Mauricio Lemos antrenmana katılmadı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler; ilk bölümde ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışması yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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