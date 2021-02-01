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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.02.2021 - 13:46 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, genç futbolcusu Gülhan Üreyen'i kiraladı! İnegölspor...

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Fenerbahçe, genç futbolcusu Gülhan Üreyen'i kiraladı! İnegölspor...
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Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Gülhan Üreyen'i TFF 2. Lig ekiplerinden İnegöspor'a kiraya verdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun 1,5 sezonluğuna İnegölspor'a kiralandığı belirtilerek, "Sporcumuz 2021-22 sezonunun sonunda Fenerbahçe'ye geri dönecektir." denildi.

 

Fenerbahçe, genç futbolcusu Gülhan Üreyeni kiraladı İnegölspor...

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