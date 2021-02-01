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GeriFutbol Fenerbahçe, genç futbolcusu Eyüp Akcan'ı Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı
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Futbol
AA Spor
Haber Giriş: 01.02.2021 - 15:46 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, genç futbolcusu Eyüp Akcan'ı Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı

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Fenerbahçe, genç futbolcusu Eyüp Akcan'ı Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı
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Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Eyüp Akcan'ı Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Tarsus İdmanyurdu'na kiralandığı belirtilerek, "Sporcumuz, sezon sonunda kulübümüze geri dönecektir." denildi.

Fenerbahçe, genç futbolcusu Eyüp Akcanı Tarsus İdmanyurduna kiraladı

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