AA Spor
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Fenerbahçe, genç futbolcusu Eyüp Akcan'ı Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı
Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcusu Eyüp Akcan'ı Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu'na kiraladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar Tarsus İdmanyurdu'na kiralandığı belirtilerek, "Sporcumuz, sezon sonunda kulübümüze geri dönecektir." denildi.
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