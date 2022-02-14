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Fenerbahçe geçen sezonun gerisinde

#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Kartal
Fenerbahçe geçen sezonun gerisinde

Fenerbahçe, Süper Lig’de geride kalan 25 haftada gösterdiği performansla geçtiğimiz sezonun gerisinde kaldı.

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Spor Toto Süper Lig’in 25. haftası itibariyle Fenerbahçe geçtiğimiz senenin gerisinde kaldı.

Sarı-lacivertli ekip bu sezon ligde oynadığı 25 müsabakada 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alırken, geçtiğimiz sezon ise 25 haftalık periyotta 1 hafta BAY geçilirken 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

Gollerde geride kaldı

Spor Toto Süper Lig’de 25 haftada 38 gol atan sarı-lacivertliler kalesinde 30 gol gördü. Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise 25 haftada 47 gol atarken, 26 gol yedi.



Sıralamada düşüşte

Sarı-lacivertli ekip, 2020-2021 sezonunda ligde 25. haftalar itibarıyla 51 puanla 3. sırada yer alıyordu. Galatasaray 51 puan 30 averaj ile lider, Beşiktaş 51 puan 27 averaj ile ikinci sırada yer alırken sarı-lacivertliler aynı puanla 21 averajla 3. sırada yer aldı. Fenerbahçe, 2021-2022 sezonunda ise 40 puanla 6. sırada yer alırken lider Trabzonspor ile arasında 20 puan farkı bulunuyor.

Kupada erken elendi

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Fenerbahçe 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası’nda çeyrek finalde Başakşehir’e uzatmalarda 2-1 yenilerek elenirken, bu sezon ise son 16 turunda Kayserispor’a 1-0 mağlup olarak geçtiğimiz sezona göre kupaya da erken veda etti.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Kartal

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