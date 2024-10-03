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Fenerbahçe geçen sezon elediği Twente ile karşılaşıyor! Jose Mourinho'nun 11'i netleşti

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#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Twente
Fenerbahçe geçen sezon elediği Twente ile karşılaşıyor Jose Mourinhonun 11i netleşti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 07:00

İlk hafta Union’u 2-1’le geçen Fenerbahçe saat 22.00’de geçen sezon Konferans Ligi’nde elediği Twente ile kozlarını paylaşacak.

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UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları bugün oynanacak.

Kupadaki ilk maçında sahasında Union Saint Gilloise’yı 2-1 yenen Fenerbahçe bu akşam Hollanda’da Twente’ye konuk olacak. Karşılaşma TSİ 22.00’de başlayacak ve İngiliz Chris Kavanagh düdük çalacak.

Union karşısında kırmızı kart gören Bright Osayi-Samuel ve sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, bu zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA kadrosunda bulunmayan Levent Mercan, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent de Hollanda’ya götürülmedi. İki takım, tarihlerinde 5. resmi maçına çıkacak. Daha önce oynanan 4 maçta Fenerbahçe 3 galibiyet alırken 1 kez yenildi.

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Fenerbahçe geçen sezon elediği Twente ile karşılaşıyor Jose Mourinhonun 11i netleşti

 

 

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#Fenerbahçe#Avrupa Ligi#Twente

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