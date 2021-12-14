Fenerbahçe, Gaziantep'te Miguel Crespo'ya ayıp etti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Ünlü şarkıcı yaralandı Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı yaralandı! Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
3-2nin ardından büyük tartışma İnanılmaz fark...3-2'nin ardından büyük tartışma! İnanılmaz fark...#Fenerbahçe
Berfini bekleyen büyük tehlike Gülseren Budayıcıoğlu anlattıBerfin'i bekleyen büyük tehlike! Gülseren Budayıcıoğlu anlattı#Gülseren Budayıcıoğlu
Gece yarısı yangın faciası 4 çocuk feci şekilde can verdiGece yarısı yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi#Yangın
Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...#Nureddin Nebati
Kripto paralarda deprem devam ediyor Bitcoinde kayıp yüzde 33Kripto paralarda deprem devam ediyor! Bitcoin'de kayıp yüzde 33#Bitcoin
330dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza330'dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza#ABD
Ekmekten plastik ürettiler Seri üretim 2022deEkmekten plastik ürettiler! Seri üretim 2022'de#Plastic Move
Güntekin Onayın Fenerbahçe şaşkınlığıGüntekin Onay'ın Fenerbahçe şaşkınlığı#Fenerbahçe
Nureddin Nebati başaracağına inanıyorNureddin Nebati başaracağına inanıyor#Nureddin Nebati
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
Hamamda dansözlü kutlamaHamamda dansözlü kutlama#Hande Ataizi
Gizemli sevgilinin kimliği belli olduGizemli sevgilinin kimliği belli oldu#Burcu Esmersoy
Bülent Ersoyu benzincide keşfettim'Bülent Ersoy'u benzincide keşfettim'#Ateşböceği Ercan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe, Gaziantep'te Miguel Crespo'ya ayıp etti

#Miguel Crespo#Fenerbahçe#Crespo Fenerbahçe
Fenerbahçe, Gaziantepte Miguel Crespoya ayıp etti

Gaziantep FK karşısında 3-2'lik mağlubiyet alan Fenerbahçe'de, Miguel Crespo'nun performansı boşa gitti. Fenerbahçe, bireysel hataların damga vurduğu mücadeleden eli boş ayrıldı. Birçok alanda sahanın en iyisi olan Portekizli futbolcu, genel performansıyla transferini eleştiren birçok kişiyi haksız çıkardı.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik skorla yenik ayrıldı. Fenerbahçe, zirvedeki Trabzonspor'la puan farkını 9'a indirme şansını kullanamadı.

Fenerbahçe orta sahasında yer alan Miguel Crespo, sahanın en çok alkış alan performanslarından birine imza attı. Ancak takım arkadaşlarının bireysel hataları belki de Portekizli'nin performansına gölge düşürdü. Sezon başı en fazla eleştirilen transfer olan Portekizli, performansıyla birçok kişiyi haksız çıkardı.

Gözden Kaçmasın

Pereiranın performansı hayal kırıklığı yarattı Emre Belözoğlu ve Jose Sosa detayı...Pereira'nın performansı hayal kırıklığı yarattı! Emre Belözoğlu ve Jose Sosa detayı...Haberi görüntüle

İşte Crespo'nun dün geceki performansı;

KUSURSUZA YAKIN OYNADI

Topla buluşma: 90
İsabetli pas: 54
Pas isabeti: %83
Sahipsiz top kazanma: 9
İkili mücadele: 12/18

TÜM EN'LERDE CRESPO VAR

Crespo, Gaziantep'te birçok alanda sahanın en iyi oldu.

• En çok ikili mücadeleye giren
• En çok ikili mücadele kazanan
• En çok şut engelleyen
• En çok çalım atan
• En çok sahipsiz top kazanan
• En çok faul alan

MAÇIN ARDINDAN 'BİREYSEL HATA' VURGUSU

Haberin Devamı

Karşılaşma sonunda bireysel hatalar sonucu yenen gollerle ilgili konuşan Crespo, "Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık. Bu seviyede, bu hataları yaptığınızda bedelini ağır ödüyorsunuz. Aslında bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum ama bugün yaptığımız bireysel hataların bedelini ağır ödedik." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Miguel Crespo#Fenerbahçe#Crespo Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor İşte o evlerin değerleri...

İngiltere Kraliyet Ailesi bu evlerde yaşıyor! İşte o evlerin değerleri...

#İngiltere Kraliyet Ailesi
Survivor 2022 kadrosunda ters köşe Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

Survivor 2022 kadrosunda ters köşe! Fenerbahçe derken bir kez daha veda; Aycan Yanaç

#Survivor2022
James Bond kızı Naomie Harristen tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

James Bond kızı Naomie Harris'ten tüyler ürperten itiraf: Herkesin içinde eliyle taciz eti, kimse sesini çıkarmadı

#Naomie Harris