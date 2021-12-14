Fenerbahçe, Gaziantep'te Miguel Crespo'ya ayıp etti

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik skorla yenik ayrıldı. Fenerbahçe, zirvedeki Trabzonspor'la puan farkını 9'a indirme şansını kullanamadı.



Fenerbahçe orta sahasında yer alan Miguel Crespo, sahanın en çok alkış alan performanslarından birine imza attı. Ancak takım arkadaşlarının bireysel hataları belki de Portekizli'nin performansına gölge düşürdü. Sezon başı en fazla eleştirilen transfer olan Portekizli, performansıyla birçok kişiyi haksız çıkardı.

İşte Crespo'nun dün geceki performansı;

KUSURSUZA YAKIN OYNADI

Topla buluşma: 90

İsabetli pas: 54

Pas isabeti: %83

Sahipsiz top kazanma: 9

İkili mücadele: 12/18

TÜM EN'LERDE CRESPO VAR

Crespo, Gaziantep'te birçok alanda sahanın en iyi oldu.



• En çok ikili mücadeleye giren

• En çok ikili mücadele kazanan

• En çok şut engelleyen

• En çok çalım atan

• En çok sahipsiz top kazanan

• En çok faul alan

MAÇIN ARDINDAN 'BİREYSEL HATA' VURGUSU

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Karşılaşma sonunda bireysel hatalar sonucu yenen gollerle ilgili konuşan Crespo, "Maalesef bugün istediğimiz sonucu alamadık. Bu seviyede, bu hataları yaptığınızda bedelini ağır ödüyorsunuz. Aslında bugün iyi oynadığımızı düşünüyorum ama bugün yaptığımız bireysel hataların bedelini ağır ödedik." ifadelerini kullandı.