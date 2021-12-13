Fenerbahçe, Gaziantep'te hata yapmak istemiyor! Pereira'nın kadro tercihi...

Haberin Devamı

Lider Trabzonspor’un yenilmezlik serisinin sonlandığı haftada Fenerbahçe, Gaziantep deplasmanından 3 puanla dönerek, zirveyle puan farkını 9’a indirmeyi hedefliyor. Sarı lacivertliler kritik karşılaşmada 4’lü defans ve tek forvetle galibiyet kovalayacak. Ön liberoda Gustavo, forvet arkasında Mesut, tekli santrforda da Serdar Dursun’un forma giymesinin beklendiği maçta Pereira’nın Pelkas mı yoksa Rossi’yi mi sahaya süreceği merak ediliyor.

Gaziantep evinde yenilgisiz

Geçen yıl Fenerbahçe’yi çalıştıran Erol Bulut ayrılık sonrasında ilk kez eski takımına karşı sahaya çıkmaya hazırlanırken Gaziantep, ligde 18 puanla 16. sırada bulunsa da iç saha performansıyla dikkat çekiyor. Evinde henüz yenilgi yüzü görmeyen Gaziantep seyircisi önünde çıktığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlikle tam 17 puan topladı. Fenerbahçe ise bu sezonki 27 puanının 13’ünü dış sahada almayı başardı.