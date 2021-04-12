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GeriFutbol Fenerbahçe - Gaziantep maçında tartışmalı gol pozisyonu!
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Futbol
Haber Giriş: 12.04.2021 - 19:52 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe - Gaziantep maçında tartışmalı gol pozisyonu!

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Fenerbahçe - Gaziantep maçında tartışmalı gol pozisyonu!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı ağırladığı maçta konuk ekibin bulduğu gol, faul gerekçesiyle iptal edildi.

Sarı lacivertlilere konuk olan Gaziantep FK, maçın ilk devresinde golü bulsa da hakem Mete Kalkavan'ın kararı sonrası geçerlilik kazanmadı.

Müsabakanın 40. dakikasında Gaziantep FK Dicko ile golü buldu ancak Mete Kalkavan son vuruş öncesinde Djilobodji'nin Szalai'ye faul yaptığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

Bu pozisyon sosyal medyada yankı bulurken eski futbolcu Olcan Adın, yaptığı paylaşımda, "Bu kadar olmaz ama ayıptır, günahtır, emeğe yazıktır. Vicdanınız sızlasın." sözleriyle hakem kararına tepki gösterdi.

 

Fenerbahçe - Gaziantep maçında tartışmalı gol pozisyonu

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