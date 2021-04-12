Fenerbahçe - Gaziantep maçında tartışmalı gol pozisyonu!

Sarı lacivertlilere konuk olan Gaziantep FK, maçın ilk devresinde golü bulsa da hakem Mete Kalkavan'ın kararı sonrası geçerlilik kazanmadı.

Müsabakanın 40. dakikasında Gaziantep FK Dicko ile golü buldu ancak Mete Kalkavan son vuruş öncesinde Djilobodji'nin Szalai'ye faul yaptığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

Bu pozisyon sosyal medyada yankı bulurken eski futbolcu Olcan Adın, yaptığı paylaşımda, "Bu kadar olmaz ama ayıptır, günahtır, emeğe yazıktır. Vicdanınız sızlasın." sözleriyle hakem kararına tepki gösterdi.

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