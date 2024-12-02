FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI CANLI YAYIN 🔴|| Muhtemel 11'ler belli oldu! Fenerbahçe Gaziantep maçı canlı yayın kanalı saat kaçta, hangi kanalda?

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Fenerbahçe Gaziantep maçı canlı yayın kanalı saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki mücadele öncesinde Fenerbahçe Gaziantep canlı yayın kanalı ve saati belli oldu. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte Fenerbahçe Gaziantep maçı canlı yayın kanalı ve saati...

FENERBAHÇE GAZİANTEP MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Gaziantep maçı bugün saat 20.00'de Hakem Alper Akarsu'nun başlangıç düdüğüyle başlayacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Arda, Viana, N'Diaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mustafa, Halil, Lungoyi