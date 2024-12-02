Fenerbahçe, Gaziantep FK’yi yenerse fark 3’e inecek! Jose Mourinho'nun ilk 11'i netleşti

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Ülker Stadı’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Sarı lacivertlilerde sakat olan Oosterwolde ve Çağlar kesin yok, Mert Hakan’ın durumu bugün belli olacak. Fenerbahçe kazandığı takdirde lider Galatasaray ile arasındaki farkı 3 puana indirecek.

Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

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Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

DJIKU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.

11. RANDEVU

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, ligde 11. kez birbirine rakip olacak.

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 10 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, rakibini 8 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi.

Söz konusu randevularda henüz beraberlik yaşanmadı.

Fenerbahçe'nin 24 golüne, Gaziantep FK 11 golle yanıt verdi.

KADIKÖY'DE PUAN KAYBI YOK

Fenerbahçe'nin, rakibine karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor.

İki ekibin bugüne dek ligde Kadıköy'de oynadıkları 5 maçın tamamını sarı-lacivertliler kazandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

GEÇEN SEZON FENERBAHÇE GÜLDÜ

İki ekip arasında geride kalan sezon ligde oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe kazandı.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon rakibini evinde 2-1, deplasmanda ise 1-0'la geçmeyi başardı.