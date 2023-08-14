Fenerbahçe-Gaziantep FK maçındaki hakem kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı: Penaltı, kırmızı kart ve iptal...

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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in ilk haftasında tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

İLK YARIDA PENALTI İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında bir penaltı pozisyonu yaşandı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, 45. dakikada Fenerbahçe lehine penaltı kararı çaldı. VAR'ın daveti üzerine elle oynama pozisyonunu izlemeye giden Bitigen, penaltı kararını iptal etti.

Gaziantep FK 10 KİŞİ KALDI

Mücadelenin 23. dakikasında ise Alexandru Maxim kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Rumen oyuncu, orta alanda Dzeko'ya faul yaptı. Maxim, faulün ardından hakemin kararına alkışla tepki verince ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 33 yaşındaki oyuncu ilk sarı kartını 20. dakikada görmüştü.

SON DAKİKADA PENALTI BEKLENTİSİ

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Maçın son dakikasında ceza alanı solundan kale çizgisi üzerinden açılan ortada Oosterwolde'nin vurduğu top Tadic'e çarptı. Konuk ekip futbolcuları penaltı bekledi, top uzaklaştıktan sonra Abdulkadir Bitigen etrafına gelen oyunculara VAR'ı beklediğini, uyarı gelmemesi halinde maçı bitireceğini söyledi. Bir süre VAR kontrolünü bekleyen Bitigen, penaltı olmadığını ve maçı bitirdiğini ilan etti.

FIRAT AYDINUS: PENALTI DEĞİLDİ

Hürriyet yazarlarından FIRAT AYDINUS, karşılaşmada yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

Geçen sezonun yükünü çeken ve performansı üst seviyede olan Abdülkadir Bitigen sezona kötü bir başlangıç yaptı. Maç boyunca gösterdiği ve göstermediği kartlar içinde doğru olduğu kadar hataları da vardı. Verdiği iki penaltıyı yardım ile verdi, ilk penaltı da yine yardım ile yanlış bir şekilde iptal edildi. Şimdi gelelim pozisyonlara...

Maxim’in atılması doğru karar

20. dakikada Maxim’in itirazdan gördüğü ilk sarı kart doğruydu. Pozisyon öncesindeki Gaziantep atağında Mert Hakan tarafından Maxim’e yapılan müdahalenin faul olması bir futbolcuya o denli itiraz hakkı vermez. 23. dakikada Maxim’in Szymanski’ye yaptığı faulde aslında kolunu kullanıp rakibinin kafasına vurması bile sarı kartlık bir hareket. Sonrasında 4. hakem Mert Güzenge’ye doğru alkışlayarak protestosu ve Güzenge’nin hakemi uyarıp 2. sarı karttan ihraç verdirmesi doğru. Bu arada su molası verildiği sırada Gaziantep Teknik Direktörü Erdal Güneş’in protesto için kartını yere fırlatması hakem ekibinin gözünden kaçtı.

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İlk penaltının iptal edilmesi yanlış

İlk VAR’ın neden çağırdığını ve monitöre giden Abdülkadir Bitigen’in penaltıyı neden iptal ettiğini anlamadım çünkü Gaziantepli savunma oyuncusu topa kayarken kolları açık bir şekilde geliyor. Avucunun içi veya dirseğini kullanarak destek oluşturmuyor. Verilen penaltı doğruydu. VAR’ın çağırması ve sonrasında iptal kararı yanlış.

Verilen penaltıda karar doğru

51. dakikada Gradel vücudunu genişletiyor ve topa koluyla müdahale ediyor. VAR’ın Abdulkadir Bitigen’i çağırması ve ardından penaltı kararı verilmesi doğru. İlk yarıda VAR’ın çağırması ne kadar yanlış ise bu pozisyonda çağırması bir o kadar doğru. Ama işte kafalarda soru işareti oluşuyor bu iki pozisyondaki VAR müdahaleleri.

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Ferdi’nin ayağa basması kart gerektirmez

72. dakikada Ferdi’nin rakibin ayağına kazara basmasına kart olmaz. Her ayağa basma kart olmaz. Hele bu pozisyonda kırmızı karttan hiç bahsedilemez

TADiC’iNKi PENALTI DEĞiL

90+6. dakikada Gaziantep’in penaltı beklediği, Tadic’in topa temas ettiği pozisyona gelince... Takım arkadaşından gelen ve beklenmeyen bir top olduğu için oyunun devam etmesi doğru, yani penaltı değil. Son seminerde bu tip pozisyonların üzerinde özellikle durdular. Fakat bu noktada şu detaya dikkat çekmek istiyorum; Michy Batshuayi atağa kalktığı sırada bir yandan VAR’ı dinleyip maçı bitirme şekli yanlıştı... Bu kadar acemice bir maç bitirme şekli FİFA hakemine yakışır tarzda değildi.

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