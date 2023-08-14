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Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında tartışmalı pozisyon! Penaltı...

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Gaziantep FK
Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında tartışmalı pozisyon Penaltı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 00:15

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın son dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Konuk ekip futbolcuları penaltı beklerken hakem Abdulkadir Bitigen, VAR'ın kontrolünü bekleyip ardından maçı bitirdi.

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının son dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Ceza alanı solundan kale çizgisi üzerinden açılan ortada Oosterwolde'nin vurduğu top Tadic'e çarptı. Konuk ekip futbolcuları penaltı bekledi, top uzaklaştıktan sonra Abdulkadir Bitigen etrafına gelen oyunculara VAR'ı beklediğini, uyarı gelmemesi halinde maçı bitireceğini söyledi.

Bir süre VAR kontrolünü bekleyen Bitigen, penaltı olmadığını ve maçı bitirdiğini ilan etti.

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İLK YARIDA PENALTI KARARI VAR'DAN DÖNDÜ

Maçın ilk yarısında da bir penaltı pozisyonu yaşandı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, 45. dakikada Fenerbahçe lehine penaltı kararı çaldı. VAR'ın daveti üzerine elle oynama pozisyonunu izlemeye giden Bitigen, penaltı kararını iptal etti.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Gaziantep FK

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