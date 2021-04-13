Fenerbahçe - Gaziantep FK maçında iptal edilen gol sonrası Olcan Adın'dan sert tepki

Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1 mağlup ederken Olcan Adın Gaziantep'in sayılmayan golüyle ilgili paylaşımda bulundu.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresinde Gaziantep FK, golü bulsa da hakem Mete Kalkavan'ın kararı sonrası geçerlilik kazanmadı. Mete Kalkavan son vuruş öncesinde Djilobodji'nin Szalai'ye faul yaptığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

Bu pozisyon sosyal medyada yankı bulurken eski futbolcu Olcan Adın, yaptığı paylaşımda, "Bu kadar olmaz ama ayıptır, günahtır, emeğe yazıktır. Vicdanınız sızlasın." sözleriyle hakem kararına tepki gösterdi.

Henry Onyekuru'nun Galatasaray'la Arasındaki Özel Bağ





10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...