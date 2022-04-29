Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası Serdar Dursun açıkladı! Penaltıyı kaçırmıştı: 'Orada olaylar oldu'

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Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşırken mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazandı.

ÖNCE KAÇIRDI, SONRA ATTI

Karşılaşmanın 53. dakikasında Fenerbahçe, Serdar Dursun'un ceza alanında yerde kalması sonrası penaltı kazandı.

Serdar Dursun penaltıda topu auta atarken yalnızca 5 dakika sonra takımının 2. golünü atmayı başardı.

GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

İki takımın oyuncuları arasında penaltı öncesinde gerginlik yaşanmış ve hakem Sarper Barış Saka, Amedej Vetrih ve Stelios Kitsiou'nun yanı sıra İrfan Can Kahveci'ye sarı kart gösterdi.

MAÇ SONU AÇIKLADI

Karşılaşmanın ardından duruma açıklık getiren Serdar Dursun, "Penaltıyı kaçırdık. Orada olaylar oldu, yeri kazdılar. Yukarı gittiğinde ben de şaşırdım. İyi ki kaçtı, sonra attım" dedi.

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'SONUÇA YİNE YENİLDİLER'

Milli golcü sözlerini "Neden yeri kazdılar? Bilmiyorum. Fair-Play olmalı. Sonuçta yine yenildiler" ifadeleriyle tamamladı.

KARİYER REKORUNU KIRDI

Karşılaşmanın son golünü atan Miha Zajc ise bu sezon Süper Lig'deki dokuzuncu golünü kaydetti ve Sloven oyuncu, kariyerinin en gollü sezonuna ulaştı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Zajc'ın ortaya koyduğu performansla ilgili de çok sayıda paylaşımda bulundu.

ROSSI İLK KEZ KADIKÖYDE GOL SEVİNCİ YAŞADI

Fenerbahçenin Uruguaylı oyuncusu Diego Rossi, sarı-lacivertli forma altında ilk kez Kadıköyde gol atma başarısı gösterdi. 5inci dakikada takımını öne geçiren golü kaydeden 24 yaşındaki oyuncu, bu gol ile birlikte ligde 6ncı kez gol sevinci yaşadı. Rossi, daha önce Atakaş Hatayspor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor, Yukatel Kayserispor ve Çaykur Rizespor deplasmanlarında gol atmıştı.

KADIKÖYDE İSMAİL KARTAL TEZAHÜRATLARI

Fenerbahçe taraftarları, Gaziantep FK maçında teknik direktör İsmail Kartala yoğun destekte bulundu. Özellikle sarı-lacivertli ekibin 3üncü golünden sonra tribünler hep birlikte Fenerbahçenin çocuğu İsmail Kartal tezahüratlarında bulundu. Tecrübeli teknik adam da bu tezahüratlara taraftarları selamlayarak karşılık verdi.

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18 MAÇ SONRA 11'E ÇIKTI

Fenerbahçenin Brezilyalı oyuncusu Luiz Gustavo, Gaziantep FK maçı ile birlikte tekrardan ilk 11e döndü. Uzun süre sakatlığı dolayısıyla formasından uzak kalan ve sakatlığını atlattıktan sonra da oyuna kenardan gelerek dahil olan tecrübeli oyuncu, İsmail Kartal tarafından sakatlığı bulunan Miguel Cresponun yerine Gaziantep FK karşısında ilk 11de görevlendirildi. 34 yaşındaki oyuncu, son olarak yine ligin ilk yarısında oynanan Gaziantep FK maçında ilk 11de sahaya çıkmıştı.

NAZIM 8, TISSERAND 8 MAÇ SONRA GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nazım Sangare ve Marcel Tisserandı Gaziantep FK maçında ilk 11de değerlendirdi. Milli oyuncu Nazım Sangare, ligde 9 maç aranın ardından kendisine ilk 11de yer buldu. Sangare, ligde son olarak 25inci haftada oynanan GZT Giresunspor maçında ilk 11de forma giymişti.

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İsmail Kartalın kart cezalı olan Kim Min-jae yerine savunmada şans verdiği Marcel Tisserand ise ligde 8 maç sonra ilk 11de yer aldı. Demokratik Kongolu stoper ligde son olarak 26ncı haftada oynanan Hatayspor maçında ilk 11de forma giymişti.

ANTEP EKİBİNDE 3 EKSİK

Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında 3 oyuncusundan yoksun mücadele etti. Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Steven Caulker ve Torgeir Börven ile birlikte sarı kart cezalısı Recep Niyaz, bu önemli karşılaşmada forma giymedi.