Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ilk 11 kadrosu

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Süper Lig'de oynadığı son altı maçta puan kaybetmeyen Fenerbahçe, üst üste 7+ galibiyetlik bir seriyi en son Nisan-Ağustos 2018 arasında yakaladı. Son dört karşılaşmada rakiplerine gol izni vermeyen sarı-lacivertli ekip, Şubat-Nisan 2016 arasından bu yana üst üste beş maçta gole kapama yapamıyor. Son 11 Süper Lig maçındaki tek galibiyetini Galatasaray'ı evinde yenerek alan Gaziantep FK, son beş deplasman karşılaşmasından puan çıkaramadı. Kırmızı-siyahlı ekibin lig tarihinde üst üste altı dış saha yenilgisi aldığı bir süreç bulunmuyor. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçını ikişer gol atarak kazanan Fenerbahçe'nin, rakip fileleri en az ikişer kez havalandırıp 4+ galibiyetlik seri yakaladığı son süreçte başında, şu an Gaziantep FK'yı çalıştıran Erol Bulut bulunuyordu.

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İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Nazım, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Tosca, Ertuğrul, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet Demir.

Bu sezon Süper Lig'de yer alan takımlar arasında, Ocak 2021'den bu yana İstanbul temsilcilerine konuk olduğu maçlardan puan çıkaramayan tek ekip Gaziantep FK. Kırmızı-siyahlı takım bu deplasmandaki son galibiyetini, kalesini gole kapatabildiği son karşılaşmada Kasımpaşa'yı 4-0 yenerek aldı. Fenerbahçe bu sezon rakip filelere penaltıdan 10 gol gönderdi ve Opta'nın bu alanda data tutmaya başladığı 2007/08'den bu yana bir Süper Lig sezonundaki en yüksek sayısına ulaştı. Gaziantep FK ise şu ana kadar attığı gollerin %21'ini beyaz noktadan kaydetmeyi başardı.

Süper Lig'de çektiği son beş isabetli şutunun dördünü gole çeviren Fenerbahçe santrforu Serdar Dursun, daha önceki 10 isabetinde sadece iki kez fileleri havalandırabilmiş ve bu iki golü de Hatayspor karşılaşmasında kaydetmişti.

Gaziantep FK forması giyen Alexandru Maxim'in Süper Lig kariyerinde en fazla maçta filelerini havalandırdığı üç takımdan biri Fenerbahçe. Rumen oyuncu ilk kez bir rakibine dört karşılaşmada gol atmak için sahaya çıkıyor. Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'ye rakip olduğu son üç Süper Lig maçından 7 puan çıkaran Erol Bulut, daha önceki dört karşılaşmada üç yenilgi almıştı. Sezonun ilk yarısındaki karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Bulut, kariyerinde sarı-lacivertli ekibi ilk kez üst üste iki kere mağlup etmek istiyor.

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FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRME PEŞİNDE

Son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 6 maçtır kazanan sarı lacivertlilerde hedef mutlak galibiyet. Yakın takipçisi İttifak Holding Konyaspor ile arasında 1 puan fark bulunan İsmail Kartal’ın öğrencileri, ikincilik koltuğunu kaybetmek istemiyor.

FENERBAHÇE DÖRT EKSİKLE SAHAYA ÇIKACAK

Sarı lacivertlilerde Attila Szalai, Dimitris Pelkas ve Miguel Crespo sakatlıkları, Min Jae Kim kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan da sahadaki yerini alamayacak. Tedavisi tamamlanan ve çalışmalara başlayan Bright Osayi Samuel’in durumu ise maç günü belli olacak.

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SINIRDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

GAZİANTEP FK'DA İKİ EKSİK

Güneydoğu ekibi, Fenerbahçe karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Erol Bulut, öğrencilerinin sezonun ilk yarısındaki maçta olduğu gibi yine güçlü rakibe şok yaşatacağına güveniyor. Gaziantep’te bu zorlu karşılaşmada stoper Steven Caulker, sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Orta sahanın önemli isimlerinden Recep Niyaz ise sarı kart cezalısı olduğu için Fenerbahçe maçında oynayamayacak. Gaziantep’te Günay, Kitsiou, Figueiredo, Furkan, Doğan ve Muhammet bugün kart görmeleri halinde Kayseri maçını kaçıracak.