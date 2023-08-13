Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve canlı yayın bilgisi...

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Fenerbahçe ve Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe, son olarak UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Maribor karşısında çıktı ve Slovenya temsilcisini 3-1 mağlup ederek 17 Ağustos'taki rövanş için avantaj yakaladı. Şimdi de gözler FB-Gaziantep FK karşılaşmasında.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü 3 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te mücadele edecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Gaziantep FK: Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic.