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Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ilk 11'ler ve canlı yayın bilgisi...

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Gaziantep FK
Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte ilk 11ler ve canlı yayın bilgisi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 20:00

Fenerbahçe, Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Her iki takımda maç hazırlıklarını tamamladı. Heyecanla beklenen maçın ilk 11'leri de belli oldu. Sarı Lacivertli ekip kariyerinde Gaziantep Futbol Kulübü ile bugüne kadar ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Şimdi de gözler oynanacak karşılaşmada. Peki Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri...

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Fenerbahçe ve Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Fenerbahçe, son olarak UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Maribor karşısında çıktı ve Slovenya temsilcisini 3-1 mağlup ederek 17 Ağustos'taki rövanş için avantaj yakaladı. Şimdi de gözler FB-Gaziantep FK karşılaşmasında.

FENERBAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Gaziantep Futbol Kulübü 3 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te mücadele edecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maç Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Gaziantep FK: Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Mustafa, Gradel, Markovic.

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