Fenerbahçe Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2021 takvim senesinde deplasman galibiyeti alamayan iki takımdan biri Gaziantep FK. Süper Lig'deki son 10 maçında üst üste iki kez aynı sonucu almayan Fenerbahçe, son karşılaşmada Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul takımlarına konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kaybeden Gaziantep FK, daha önce üst üste üç İstanbul ziyaretinden puansız ayrılmadı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 19 şutu direkten dönen Fenerbahçe, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana daha yüksek bir sayıya ulaşmadı.

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı golü atan iki takımdan biri Gaziantep FK.

Fenerbahçe forveti Mame Thiam, Gaziantep FK ile karşılaştığı üç Süper Lig maçında üç gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de ilk maçına çıktığı Şubat 2020'den bu yana en fazla gol atan oyuncu Alexandru Maxim.

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Gaziantep FK maçı bu akşam saat 19:00'da başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadeleyi, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligde son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 2 puan yitiren Fenerbahçe, rakibini yenerek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, sakat ve Kovid-19 vakaları nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor.

Teknik direktör Ricardo Sa Pinto'nun cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayacağı takımda, Kana Bıyık ve Oğuz Ceylan sakatlığı nedeniyle kadroda olamayacak.

Üç futbolcunun da Kovid-19 karantinasında olduğu Gaziantep'te, cezası sona eren Andre Sousa ise teknik heyetten görev bekleyecek. Geçen hafta sakatlık nedeniyle kadroda yer alamayan Muhammet Demir'in durumu da maç saatinde belli olacak.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep mücadelesinde 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemeyecek.

Bu oyuncuların yanı sıra Nazım Sangare'nin durumuna maç saatinde Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu karar verecek.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Gaziantep karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 35. haftasında Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

GAZİANTEP, FENERBAHÇE MAÇINA HAZIR

Gaziantep, Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, çift kale maçla son buldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) izolasyon süreci sona eren Jefferson da takımla çalışmalara başladı.