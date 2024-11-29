Fenerbahçe Gaziantep FK maçı bileti ne zaman satışa çıkacak? FB Gaziantep maç biletleri ne kadar?

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Süper Lig'de mücadele UEFA karşılaşmalarının ardından devam ediyor. Fenerbahçe sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Sporseverler, bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Fenerbahçe Gaziantep FK maçı bileti ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, 2 Aralık Pazartesi günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE GAZİANTEP BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Sarı lacivertli ekibin, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın bilet satış tarihi netleşti. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe'den gelen açıklama şu şekilde:

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"Fenerbahçemizin 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da Gaziantep Futbol Kulübü ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Trendyol Süper Lig 14. hafta maçının biletleri satışa çıkıyor.

Bilet satış programı şu şekilde:



29.11.2024 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)



30.11.2024 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet),



1.12.2024 Pazar günü saat 11.00 itibarıyla da genel satış.



Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

"Satın alınan biletler transfere kapalı olacaktır."

BİLET FİYATLARI



KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 900,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 1.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 1.700,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 4.150,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL

VIP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.170,00 TL