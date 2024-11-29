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Fenerbahçe Gaziantep FK maçı bileti ne zaman satışa çıkacak? FB Gaziantep maç biletleri ne kadar?

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#Fenerbahçe#Gaziantep FK#Maç Bileti
Fenerbahçe Gaziantep FK maçı bileti ne zaman satışa çıkacak FB Gaziantep maç biletleri ne kadar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 17:18

Fenerbahçe Gaziantep maç biletleri satış tarihi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Süper Lig 14. haftada heyecan devam edecek. Sarı lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi beşinci haftada Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Jose Mourinho'nun öğrencileri, Slavia Prag deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle puanını 8'e yükseltti. Sarı lacivertli ekibin Süper Lig mücadelesini stadyumdan takip etmek isteyenler bilet satışı hakkında detayları araştırıyor. Peki Fenerbahçe Gaziantep maçı bileti ne zaman satışa çıkacak? FB Gaziantep maç biletleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

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Süper Lig'de mücadele UEFA karşılaşmalarının ardından devam ediyor. Fenerbahçe sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Sporseverler, bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki Fenerbahçe Gaziantep FK maçı bileti ne zaman satışa çıkacak, ne kadar?

FENERBAHÇE GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, 2 Aralık Pazartesi günü sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE GAZİANTEP BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Sarı lacivertli ekibin, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın bilet satış tarihi netleşti. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe'den gelen açıklama şu şekilde:

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"Fenerbahçemizin 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'da Gaziantep Futbol Kulübü ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Trendyol Süper Lig 14. hafta maçının biletleri satışa çıkıyor.

Bilet satış programı şu şekilde:

29.11.2024 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelere; (2 Adet Bilet)

30.11.2024 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Kart sahipleri ve Faturalı Fenercell abonelerine (1 Adet Bilet),

1.12.2024 Pazar günü saat 11.00 itibarıyla da genel satış.

Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

"Satın alınan biletler transfere kapalı olacaktır."

BİLET FİYATLARI

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 900,00 TL
FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I – BLOK: 1.600,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK: 1.700,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK: 2.200,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK: 3.050,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H –BLOK: 3.500,00 TL
FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK: 4.150,00 TL
FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK: 4.750,00 TL
VIP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK): 14.500,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ: 1.170,00 TL

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#Fenerbahçe#Gaziantep FK#Maç Bileti

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