Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında fırsat peşinde! Türkiye'nin en yüksek oranları Misli'de...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Arda, Viana, N'Diaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mustafa, Halil, Lungoyi.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe, ligde oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

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Fenerbahçe, Gaziantep FK’yi son 6 maçta da mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig’de evinde kazandığı 4 maçta da kalesini gole kapattı.

Gaziantep FK, ligde deplasmanda oynadığı son 5 maçı da kazanamadı ve bu maçlar 2.5 üst bitti.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK ORANLARI MİSLİ'DE

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla Türkiye'nin en yüksek oranlarının verildiği bu maçta Fenerbahçe galibiyetine 1.14, beraberliğe 6.66, Gaziantep FK kazanıra ise 11.21 oran verildi.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin 52’si Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlıkları nedeniyle 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Çağlar Söyüncü, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Hafif ağrısı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın durumuna ise maç saatinde karar verilecek.

DJIKU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Alexander Djiku, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

30 yaşındaki Ganalı stoper, Gaziantep FK karşısında kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisine çıkamayacak.

11. RANDEVU

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Fenerbahçe ile Gaziantep FK, ligde 11. kez birbirine rakip olacak.

İki takımın bugüne dek ligde karşı karşıya geldiği 10 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, rakibini 8 kez mağlup ederken, Gaziantep FK 2 müsabakayı kazanabildi.

Söz konusu randevularda henüz beraberlik yaşanmadı.

Fenerbahçe'nin 24 golüne, Gaziantep FK 11 golle yanıt verdi.

KADIKÖY'DE PUAN KAYBI YOK

Fenerbahçe'nin, rakibine karşı ligde sahasında puan kaybı bulunmuyor.

İki ekibin bugüne dek ligde Kadıköy'de oynadıkları 5 maçın tamamını sarı-lacivertliler kazandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

GEÇEN SEZON FENERBAHÇE GÜLDÜ

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İki ekip arasında geride kalan sezon ligde oynanan karşılaşmaları Fenerbahçe kazandı.

Sarı-lacivertliler, geçen sezon rakibini evinde 2-1, deplasmanda ise 1-0'la geçmeyi başardı.