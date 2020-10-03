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GeriFutbol Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olympiakos ile anlaştı | Son dakika transfer haberleri
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Haber Giriş: 03.10.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olympiakos ile anlaştı | Son dakika transfer haberleri

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Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olympiakos ile anlaştı. 29 yaşındaki oyuncu, Yunan ekibine gitmeyi kabul ederse hemen sözleşme imzalanacak.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Yapılan görüşmeler neticesinde Garry Rodrigues için Fenerbahçe ile Olympiakos yetkilileri kesin anlaşma sağladı. Bu görüşmelerde oyuncunun menajeri de yer aldı.

Eğer Rodrigues, Olympiakos'a gitmeyi kabul ederse hemen sözleşme imzalanacak. Kesin sonucun bugün belli olacağı da gelen haberler arasında... (Takvim)

Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olympiakos ile anlaştı | Son dakika transfer haberleri

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