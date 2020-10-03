Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olympiakos ile anlaştı | Son dakika transfer haberleri

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Yapılan görüşmeler neticesinde Garry Rodrigues için Fenerbahçe ile Olympiakos yetkilileri kesin anlaşma sağladı. Bu görüşmelerde oyuncunun menajeri de yer aldı.

Eğer Rodrigues, Olympiakos'a gitmeyi kabul ederse hemen sözleşme imzalanacak. Kesin sonucun bugün belli olacağı da gelen haberler arasında... (Takvim)

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