Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olympiakos ile anlaştı | Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe, Garry Rodrigues için Olympiakos ile anlaştı. 29 yaşındaki oyuncu, Yunan ekibine gitmeyi kabul ederse hemen sözleşme imzalanacak.
Yapılan görüşmeler neticesinde Garry Rodrigues için Fenerbahçe ile Olympiakos yetkilileri kesin anlaşma sağladı. Bu görüşmelerde oyuncunun menajeri de yer aldı.
Eğer Rodrigues, Olympiakos'a gitmeyi kabul ederse hemen sözleşme imzalanacak. Kesin sonucun bugün belli olacağı da gelen haberler arasında... (Takvim)
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