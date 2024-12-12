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Fenerbahçe galibiyetle başladı

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#Fenerbahçe#FIBA Kadınlar Avrupa Ligi#Basketbol
Fenerbahçe galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 20:36

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu ilk maçında Fenerbahçe Opet, Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını 75-71 yendi.

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Fenerbahçe Opet, EuroLeague Women İkinci Tur F Grubu ilk maçında ZVVZ USK Praha’yı konuk etti.

Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 75-71 kazanan Fenerbahçe Opet, F Grubu’na galibiyetle başladı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Cecilia Montgomery-Toth (Macaristan), Viola Györgyi (Norveç), Yasmina Alcaraz (İspanya)

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 9, Allemand 6, Williams 14, Badiane 8, Meesseman 10, Milic 6, Charles 18, Atkins, Olcay Çakır Turgut 4

ZVVZ USK Prag: Cazorla 3, Vorackova 10, Conde 10, Ayayi 15, Jones 19, Vyoralova 6, Hof 8

1. Periyot: 23-11

Devre: 41-39

3. Periyot: 61-58

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu ilk maçında Çekya'nın ZVVZ USK Prag takımını 75-71 yendi.

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#Fenerbahçe#FIBA Kadınlar Avrupa Ligi#Basketbol

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