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Fenerbahçe galibiyetle başladı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Voleybol#Grot Budowlani
Fenerbahçe galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 21:47

CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur D Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe Medicana, Polonya temsilcisi Grot Budowlani'yi 3-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi 4. tur D Grubu'ndaki ilk maçında Polonya temsilcisi Grot Budowlani'yi 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Michail Koutsoulas (Yunanistan), Dejan Rogie (Sırbistan)

Fenerbahçe Medicana: Cristina, Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Vuchkova, Özlem Güven, Arelya Karasoy, Atanasijevic, Safronova, Dicle Nur Babat)

Grot Budowlani: Grabka, Druzkowska, Lysiak, Enweonwu, Blagojevic, Planinsec (Lysiak, Wilinska, Sobiczewska, Rozynska, Damaske)

Setler: 25-19, 25-20, 25-14

Süre: 68 dakika (22, 24, 22)

 

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#Fenerbahçe#Voleybol#Grot Budowlani

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