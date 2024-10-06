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Fenerbahçe galibiyetle başladı

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#Fenerbahçe#Onvo Büyükçekmece Basketbol#Basketbol
Fenerbahçe galibiyetle başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 23:25

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 97-85 mağlup etti.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 97-85 yendi

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Halil Erkoç

Fenerbahçe Beko: Erten Gazi, Hayes 5, Guduric 6, Colson 11, Marjanovic 6, Metecan Birsen 4, Sertaç Şanlı 21, Melih Mahmutoğlu 20, Mert Emre Ekşioğlu, Hall 3, Zagars 19, Birch 2

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Franke 18, Erdi Gülaslan 5, Starks 13, Sajus 6, Bruinsma 11, Gilmore 2, Ata Kahraman 2, Emircan Koşut 3, Yesukan Onar 1, Love 24

1. Periyot: 16-18

Devre: 49-44

3. Periyot: 65-62

Beş faulle çıkan: 31.42 Marko Guduric (Fenerbahçe Beko)

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#Fenerbahçe#Onvo Büyükçekmece Basketbol#Basketbol

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