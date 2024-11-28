Fenerbahçe galibiyet için Slavia Prag karşısında! Türkiye'nin en yüksek oranları Misli'de...

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İlandır.

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fortuna Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak.

Marco Achmüller ve Christof Günsch'ün yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Slavia Prag: Kinsky; Holes, Ogbu, Zima; Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf; Provod, Chory, Chytil.

Fenerbahçe: Livakovic; Osayi, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür; Fred, İsmail; Tadic, Szymanski, Saint-Maximin; En-Nesyri

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe’nin bu sezon oynadığı 8 Avrupa kupası maçının hepsinde karşılıklı goller atıldı.

Fenerbahçe’nin deplasmanda oynadığı son 5 resmi maçta karşılıklı goller oldu.

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İki takımın da Avrupa Ligi’nde oynadığı 4 maçın 3’ünde ilk yarıda gol atıldı.

Slavia Prag’ın Avrupa Ligi’ndeki 4 maçı da 2.5 alt bitti.

Slavia Prag, bu sezon evinde resmi maç kaybetmedi.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla Türkiye'nin en yüksek oranlarının verildiği maçta Slavia Prag galibiyetine 2.04, beraberliğe 3.20, Fenerbahçe kazanıra ise 3.59 oran veriliyor.

****Belirtilen oranlar değişiklik gösterebilir.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %13’ü Slavia Prag galibiyetini tercih ederken %17’si ise Fenerbahçe’nin 3 puanı alacağını düşünüyor.

MOURINHO KULÜBEDE

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçında kulübedeki yerini alacak.

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanını tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Slavia Prag karşısında takımının başında sahaya çıkacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında birçok futbolcu forma giyemeyecek.

AZ Alkmaar deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, bu maçta görev alamayacak.

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Öte yandan gribal enfeksiyon geçiren Mert Hakan Yandaş ve mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat da kadroda yer almayan isimler arasında.

Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da Çekya deplasmanında olmayacak.

Takımla birlikte çalışmalara başlayan Allan Saint-Maximin ve antrenman eksiği sebebiyle Kayseri deplasmanına götürülmeyen Cengiz Ünder'le ilgili son kararı teknik heyet verecek.

MERT MÜLDÜR SOL BEKTE

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından UEFA Avrupa Ligi'nde sol beke geçen Mert Müldür, bugünkü maçta da solda olacak.

Filip Kostic ve Levent Mercan'ın UEFA kadrosunda olmaması sebebiyle teknik direktör Jose Mourinho, sol bekteki tercihini milli futbolcu Mert Müldür'den yana kullanıyor.

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DJIKU VE SAMET İLK 11'E DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de savunmada forma giyen isimlerden Çağlar Söyüncü'nün sakat, Rodrigo Becao'nun da cezalı olması sebebiyle bugün Alexander Djiku-Samet Akaydin ikilisi savunma bloğunu oluşturacak.

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Slavia Prag maçı öncesinde Kayseri deplasmanında iki futbolcuyu yan yana oynatmıştı.

AVRUPA'DA 279. RANDEVU

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 279. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 278 müsabakada 110 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 379 kez havalandırırken, kalesinde 397 gol gördü.

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AVRUPA LİGİ'NDE 141. SINAV

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 140 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 44 kez kaybetti. 35 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 196 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 177 gole engel olamadı.

BU KULVARDA 71. DEPLASMAN

Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 71. kez deplasman maçına çıkacak.

Söz konusu kulvarda daha önce 70 dış saha maçı oynayan sarı-lacivertliler, 23 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 yenilgi yaşadı.

Rakip sahada çıktığı 70 maçta 81 gol atan Fenerbahçe, rakiplerinin 107 golüne ise engel olamadı.

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Jose Mourinho'nun ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son deplasman maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibine 3-1 kaybetmişti.

UEFA KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.