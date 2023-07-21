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Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcüsünü transfer etti

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe, Galatasarayın golcüsünü transfer etti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 22:08

Fenerbahçe Petrol Ofisi, geçen sezon Galatasaray'da gol kraliçesi olan Yağmur Uraz'ı kadrosuna kattı.

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Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi play-off'unun finalisti Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray'dan Yağmur Uraz'ı kadrosuna kattı.

Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezonun gol kraliçesi Yağmur Uraz’ı kadrosuna kattı. 33 yaşındaki milli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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#Transfer#Fenerbahçe#Galatasaray