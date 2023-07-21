Fenerbahçe, Galatasaray'ın golcüsünü transfer etti

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Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi play-off'unun finalisti Fenerbahçe Petrol Ofisi, Galatasaray'dan Yağmur Uraz'ı kadrosuna kattı.
Sarı lacivertli takımdan yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımımız, yeni sezon yapılanması kapsamında geçtiğimiz sezonun gol kraliçesi Yağmur Uraz’ı kadrosuna kattı. 33 yaşındaki milli futbolcu, 2023-2024 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.