Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Quincy Promes ile pazarlık masasında

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'a da önerilen Ajax'ın sol kanat oyuncusu Quincy Promes ile pazarlık masasında... Fenerbahçe, Hollandalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmanın peşinde.

Ajax sözleşmesi 2024 yılında bitecek oyuncusunu elden çıkarmak istiyor. Promes'ın Hollanda'da devam eden bir hukuki süreci var. Hollanda kulübü oyuncusunu bir kulübe kiralayacak.

FENERBAHÇE TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Fenerbahçe de sezon sonu için anlaştığı Bright Osayi'den devre arası için olumsuz yanıt alınca kanat transferi girişimlerini hızlandırdı. Quincy Promes için tüm şartlar zorlanacak.

Twente altyapısından yetişen Promes, 2019 yılında Sevilla'dan Ajax'a 15.7 milyon Euro ücretle transfer oldu. Tecrübeli futbolcu 47 kez Hollanda Milli takım forması giydi Ajax'ta bu sezon 17 lig maçında 6 gole imza attı. (Takvim)

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