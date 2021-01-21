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GeriFutbol Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Quincy Promes ile pazarlık masasında
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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2021 - 09:25 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Quincy Promes ile pazarlık masasında

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Fenerbahçe, Galatasaray'ın da peşinde olduğu iddia edilen Quincy Promes ile görüşmelere başladı. Sarı-Lacivertliler, Ajax'ın sol kanat oyuncusunu kiralamak için tüm şartları zorlayacak.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'a da önerilen Ajax'ın sol kanat oyuncusu Quincy Promes ile pazarlık masasında... Fenerbahçe, Hollandalı yıldızı kiralık olarak kadrosuna katmanın peşinde.

Galatasarayın gündemindeki Quincy Promes için transfer açıklaması
Galatasaray'ın gündemindeki Quincy Promes için transfer açıklaması!

Ajax sözleşmesi 2024 yılında bitecek oyuncusunu elden çıkarmak istiyor. Promes'ın Hollanda'da devam eden bir hukuki süreci var. Hollanda kulübü oyuncusunu bir kulübe kiralayacak.

Fenerbahçe, Galatasarayın da istediği Quincy Promes ile pazarlık masasında

FENERBAHÇE TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK
Fenerbahçe de sezon sonu için anlaştığı Bright Osayi'den devre arası için olumsuz yanıt alınca kanat transferi girişimlerini hızlandırdı. Quincy Promes için tüm şartlar zorlanacak.

Twente altyapısından yetişen Promes, 2019 yılında Sevilla'dan Ajax'a 15.7 milyon Euro ücretle transfer oldu. Tecrübeli futbolcu 47 kez Hollanda Milli takım forması giydi Ajax'ta bu sezon 17 lig maçında 6 gole imza attı. (Takvim)

Fenerbahçe, Galatasarayın da istediği Quincy Promes ile pazarlık masasında

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