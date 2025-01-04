Fenerbahçe, Galatasaray'ı devirdi ve 13'te 13 yaptı

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Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring'e konuk oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan derbi mücadelesinde 65-61 galip ayrılan Fenerbahçe Opet, 13 galibiyetle namağlup liderliğini sürdürdü.

Galatasaray Çağdaş Faktoring ise 11 galibiyette kaldı.

Karşılaşmaya Vanloo'nun üst üste attığı üç sayılık basketlerle iyi başlayan Galatasaray Çağdaş Faktoring, 3. dakikayı 11-3 önde geçti. Pota altından ve üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bularak 7-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Opet, 5. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 11-10. Top kayıpları yapan sarı-kırmızılı takım karşısında sarı-lacivertliler, 7. dakikada üstünlüğü eline aldı: 13-14. Toparlanan ve pota altını etkili kullanan ev sahibi ekip, serbest atış çizgisinden peş peşe sayılarla yeniden farkı açtı ve ilk çeyreği 22-14 üstün kapattı.

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İkinci periyot karşılıklı basketlerle başlarken Galatasaray, 15. dakikayı 30-26 üstün tamamladı. Charles ile arka arkaya sayılar bulan Fenerbahçe, 16. dakika biterken öne geçti: 30-31. Li ile pota altından skor üreten sarı-kırmızılı takım, 19. dakikada 5 sayılık avantaj yakaladı: 36-31. Çeyreğin son bölümünde boyalı alanı kullanarak basketler bulan konuk ekip, soyunma odasına 37-36 önde girdi.

İkinci yarı düşük tempolu oyunla başladı. İki ekip de boyalı alandan sayı bulmakta zorlanırken Vanloo ve Gökşen Fitik'in dış atış isabetleriyle Galatasaray Çağdaş Faktoring, 26. dakikayı 47-42 üstün geçti. Fenerbahçe Opet'te Meesseman'ın arka arkaya bulduğu basketlere Zandalasini ile yanıt veren ev sahibi takım, 29. dakikayı 53-48 önde kapattı. Fraser ile pota altından isabet bulan sarı-kırmızılılar, final periyoduna 55-48 üstün gitti.

Son çeyrekte oyuna dahil olan Ayşe Cora ile etkili olan Galatasaray, top kayıpları yapan Fenerbahçe karşısında 35. dakikayı 60-55 önde bitirdi. Savunmada ritmini bularak Atkins ve Meesseman ile üst üste pota altından basketler üreten sarı-lacivertliler, 6-0'lık seri yakaladı ve 38. dakikada öne geçti: 60-61. Derbi maçın son periyodunda skor tabelasını değiştirmekte zorlanan ev sahibi takım karşısında Sevgi Uzun ile üç sayılık basket bulan konuk ekip, son dakikasına 64-60 önde girdiği maçı, 65-61 kazandı.

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Fenerbahçe Opet'te Tina Alexandria Charles'ın 24, Sevgi Uzun'un 12 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de ise Julie Vanloo'nun 15, Cecilia Zandalasini'nin 10 sayısı kazanmaya yetmedi.