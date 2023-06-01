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Fenerbahçe, Galatasaray'ı alkışlar mı? Dursun Özbek çağrı yaptı, gözler sarı lacivertlilerde

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Dursun Özbek
Fenerbahçe, Galatasarayı alkışlar mı Dursun Özbek çağrı yaptı, gözler sarı lacivertlilerde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2023 07:00

Sarı kırmızılıların başkanı Özbek, Ankara dönüşü çağrı yaptı, şimdi gözler sarı lacivertlilerde. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek “Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır” dedi. 2013-14’teki son şampiyonluğunda Akhisar’da alkışlarla karşılanan, evinde Karabük’ün kutladığı Kanarya’nın aynı tavrı sergileyip sergilemeyeceği merak konusu oldu.

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Ankaragücü deplasmanında 4-1 kazanan Galatasaray, Fenerbahçe derbisine kalmadan şampiyonluğunu ilan ederken şimdi en merak edilen konu sarı lacivertlilerin pazar günkü derbide ezeli rakibini alkışlayıp alkışlamayacağı... Sarı kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, Ankara dönüşü konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Fenerbahçe centilmen bir takım, sahaya çıkarken bizi alkışlayacaklardır” değerlendirmesinde bulundu.

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HATAYSPOR DA GEÇEN YIL TRABZONSPOR’U KUTLADI 

İngiltere’de sık sık yaşanan şampiyon olan rakibi alkışlama geleneği özellikle 4 Büyükler arasında tercih edilmiyor. Ancak Süper Lig bu görüntülere pek de uzak değil. 2013- 14’te yani Fenerbahçe’nin Süper Lig’de son şampiyonluğunu yaşadığı sezonda şampiyonluğu garantilemiş olarak Manisa deplasmanına giden Kanarya’yı ev sahibi Akhisar sahaya çıkarken alkışlamıştı. Yine aynı sezonda Karabük de Fenerbahçe’yi alkışlarken takımda Galatasaray’dan yetişen Uğur Uçar, Murat Akça ve kiralık oyuncu Furkan Özçal arkadaşlarına katılmamıştı. Geçen sezon da Süper Lig’in 36. haftasında oynan karşılaşma öncesi Hataysporlu futbolcular da sahaya çıkan şampiyon Trabzonspor’u alkışlarla karşıladı.

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KUPA DERBiDE KALKACAK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şampiyonluk kupasını Fenerbahçe derbisinde kaldıracaklarını söyledi. Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile temasa geçtiğini belirtirken “Federasyon başkanıyla da konuştum, kupa Ali Sami Yen’de olacak” açıklamasında bulundu.

STATÜ KUPA iLE iLGiLi NE DiYOR?

Spor Toto Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün Kupa ve Madalyalar başlıklı 11. maddesinde şu ifadeler yer alıyor: “Süper Lig müsabakalarını 1. olarak tamamlayan kulübün, mevcut puan durumuna göre matematiksel olarak daha erken belirlenmesi halinde, ilgili kulübe ev sahibi olarak oynayacağı son lig müsabakası sonunda TFF tarafından şampiyonluk kupası verilir.”

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#Galatasaray#Fenerbahçe#Dursun Özbek

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