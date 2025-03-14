Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçının tarihi açıklandı!

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final programı açıklandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakası 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

İŞTE PROGRAM

1 Nisan Salı

20.30: Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba

17.45: Trabzonspor - Bodrum FK

20.30: Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe

20.30: Beşiktaş - Göztepe

DEV MAÇLAR ARKA ARKAYA

Galatasaray Süper Lig'de 29 Mart'ta deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden sonra 2 Nisan'da Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar 5 günde 2 derbi maçına çıkmış olacak. Öte yandan Fenerbahçe ise Galatasaray derbisinden sonraki hafta sonu Trabzonspor ile karşılaşacak.