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Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçının tarihi açıklandı!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe-Galatasaray#Ziraat Türkiye Kupası#Derbi
Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçının tarihi açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2025 12:06

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final programı açıklandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakası 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak.

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İŞTE PROGRAM

1 Nisan Salı

20.30: Konyaspor - İskenderunspor

2 Nisan Çarşamba

17.45: Trabzonspor - Bodrum FK

20.30: Fenerbahçe - Galatasaray

3 Nisan Perşembe

20.30: Beşiktaş - Göztepe

DEV MAÇLAR ARKA ARKAYA

Galatasaray Süper Lig'de 29 Mart'ta deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleden sonra 2 Nisan'da Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar 5 günde 2 derbi maçına çıkmış olacak. Öte yandan Fenerbahçe ise Galatasaray derbisinden sonraki hafta sonu Trabzonspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe-Galatasaray ZTK çeyrek final maçının tarihi açıklandı



 

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#Fenerbahçe-Galatasaray#Ziraat Türkiye Kupası#Derbi

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